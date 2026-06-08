Cseles befektetők már az IPO előtt is beszállhatnak a SpaceX-be, persze vannak feltételek

A SpaceX a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetésének a küszöbén áll, 75 milliárd dollár friss forrást akarnak bevonni az elsődleges nyilvános részvénykibocsátással (IPO), s ha a terveknek megfelelően a részvényeket 135 dollárért bocsátják ki, 1750 milliárd dolláros tőzsdei kapitalizációval indíthatja meg szabályozott piaci karrierjét az űrvállalat. Azok azonban, akik nem akarják megvárni a tőzsdei bevezetést, már a várhatóan június 12-én kezdődő kereskedés előtt is befektethetnek a cégbe, ám az út drága és kockázatos.

Cseles befektetők már az IPO előtt is beszállhatnak a SpaceX-be / Fotó: NurPhoto via AFP

Sok befektető a rizikóval nem törődve azonban mindenképpen szeretné megelőzné a piacot, de ha erre van is mód, csak bizonyos feltételek mellett – írja a Yahoo Finance.

Részvényvásárlás az IPO előtt – lehetséges ez?

A tőzsdei bevezetés előtt is meg lehet szerezni a SpaceX-részvényeket úgynevezett másodlagos piacokon.

Ilyen kereskedési platform a Rainmaker, az EquityZen, a Forge Global, vagy a Hiive.

A SpaceX az egyik leginkább keresett vállalat a platformunkon, ma a magánpiacon nincs hozzá hasonló

– nyilatkozta a Yahoo Finance-nek Greg Martin, a Rainmaker Securities képviselője.

Ez a nagy kereslet elsősorban a vállalat erős piaci pozíciójának köszönhető a rakétaindítások és a Starlink műholdas internet-szolgáltatás terén.

Bár a SpaceX részvényeivel még nem kereskednek nyilvánosan, már több milliárd van belőlük, melyek

Martin hozzátette:

A kereslet szinte mindig meghaladja a kínálatot, még azokban az időszakokban is, amikor a másodlagos piac aktivitása általában visszafogottabb volt.

Korlátozások és feltételek

A másodlagos piacon vásárolt részvényeket ugyanakkor az IPO után általában 90–180 napig nem lehet eladni. Ez az úgynevezett lock-up periódus. A korlátozás célja: megakadályozni, hogy a tőzsdei bevezetést követően túlkínálat zúduljon a piacra, az árfolyamot letörve.

A lock-up időszak lejárta után a részvények átruházhatók lesznek azon a tőzsdén, amelyre a SpaceX-et bevezetik, azaz a Nasdaq Composite-on.