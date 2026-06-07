A 2015-ös migrációs válság, valamint következményei gyökeresen átalakították Európa társadalmát, a bevándorláspolitika pedig évek óta az egyik legvitatottabb közéleti kérdéssé vált.

Orbán kontra Magyar: állítások és tények a migrációs paktumról / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Magyarország Orbán Viktor vezetése alatt konzekvensen egy konzervatív álláspontot képviselt az ügyben, a bevándorlást szigorú feltételekhez kötötte, illetve elzárkózott a túlnyomó részt közel-keleti és észak-afrikai illegális migránsok befogadásától, támogatásától. Most úgy tűnik, Magyar Péter kormánya ezen a politikai síkon is változást hoz, aminek csupán mértéke és iránya a kérdés.

A migrációs paktum körüli vita

A Tisza-kormány megalakulása óta forró témának számít a bevándorlás szabályozásának kérdése, mivel Orbán Viktor évtizedes távlatban határozottan elutasította a kontroll nélküli, tömeges betelepítést. Már a 2015-ös válság idején is figyelmeztette az Európai Unió magállamainak vezetőit arra, hogy a külső határok megerősítése és biztosítása létkérdés.

A 2026-os választási kampányban is téma volt a migráció, Orbán Viktor többször is határozottan kijelentette, hogy

Magyarország migránsmentes ország lesz, nem engedjük, hogy bevándorlóországot csináljanak belőlünk

− valamint arról is számtalanszor beszélt, hogy az általa vezetett kormány elutasítja a migrációs paktum végrehajtását, ezt pedig Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón is megerősítette.

Az eddig takarékon égő vita azért lángolt fel újra, mert az Európai Bizottság javaslata alapján elkészített jogi csomag 2026. június 12-től életbe lép,

a paktum létrehozását pedig Magyarország megakadályozni nem tudta, így kiutat csupán az ellenállás jelenthet, ehhez azonban erős politikai akaratra lenne szükség.

Orbán kontra Magyar

A budapesti demonstrációt követően Orbán Viktor felszólította a magyar kormányt és a miniszterelnököt arra, hogy ne hajtsák végre a migrációs paktumban foglaltakat.

Magyar Péter válasza nem késett soká, a kormányfő egy posztban válaszolt a felhívásra, melyben kérdéssel válaszolt.

A miniszterelnök arra volt kíváncsi, hogy miért nem akadályozta meg Orbán Viktor kormánya a migrációs paktum elfogadását. Ez a felvetés egy jogi végzettséggel rendelkező, korábbi európai uniós diplomatától felettébb különös, ugyanis ez gyakorlatilag lehetetlen volt.