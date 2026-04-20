Teljes a káosz a Hormuzi-szorosban, Trump szerint az amerikaiak elfoglaltak egy hajót, Irán bosszút ígér
Az Amerikai Egyesült Államok elfogott egy iráni zászló alatt közlekedő teherhajót a Perzsa-öbölben a haditengerészeti blokád keretében – jelentette be vasárnap éjjel Donald Trump. Az amerikai elnök a Truth Social platformon azt írta, hogy a Touska nevű hajót az amerikai haditengerészet foglalta le, miután az nem reagált a megállásra felszólító figyelmeztetésekre.
A bejelentés azt követően érkezett, hogy a Fehér Ház megerősítette, ezúttal is JD Vance amerikai alelnök vezeti majd azt a delegációt, amely Pakisztánban az iráni háború lezárását célzó tárgyalások második fordulóján vesz részt – adta hírül a BBC.
Teherán egyelőre nem erősítette meg részvételét a tárgyalásokon. Az iráni állami média arról számolt be, hogy a Irán addig nem vesz részt újabb találkozón, amíg az amerikai blokád érvényben van.
„Ma egy iráni zászló alatt közlekedő, Touska nevű, közel 900 láb hosszú, és szinte egy repülőgép-hordozóval azonos tömegű teherhajó megpróbált áttörni a haditengerészeti blokádunkon. Ez nem sikerült neki” – írta posztjában Trump, aki hozzátette, hogy az Egyesült Államok tisztességes figyelmeztetést adott a hajónak a megállásra, amit figyelmen kívül hagytak, „így a haditengerészetünk szó szerint megállította őket azzal, hogy lyukat lőtt a gépházon”.
Az amerikai Középső Parancsnokság később felvételeket tett közzé, amelyek állítása szerint egy hadihajó által végrehajtott elfogást mutatnak. A videón látható, ahogy egy fegyver a teherhajó irányába tüzel.
Irán megtorlást ígért
Az iráni állami médiában közzétett közlemény szerint az iráni legfelsőbb katonai parancsnokság szóvivője úgy nyilatkozott: az Egyesült Államok a tűzszünetet megsértve tüzet nyitott Irán egyik kereskedelmi hajójára az Ománi-tenger vizein, megbénította annak navigációs rendszerét, majd tengerészgyalogosok bevetésével megszállta a fedélzetét.
„Az Iráni Iszlám Köztársaság fegyveres erői hamarosan válaszolni fognak, és megtorolják az amerikai haditengerészet fegyveres kalózcselekményét” – áll a közleményben.
Trump pénteken kijelentette, hogy az iráni kikötők elleni tengeri blokád addig folytatódik, amíg a két ország megállapodásra nem jut egymással. Az amerikai elnök azt követően jelentette be a tengeri blokádot, hogy a hónap elején tartott első tárgyalási forduló megállapodás nélkül zárult.
Trump korábbi bejelentése szerint Amerika képviselői hétfőn érkeznek Pakisztánba, amely közvetítő szerepet tölt be a felek között. A Fehér Ház egyik tisztviselője a BBC-nek elmondta, hogy JD Vance mellett a delegáció tagja lesz Steve Witkoff és Jared Kushner, Trump tanácsadói is, akik az előző tárgyalásokon is jelen voltak.
Az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás szerdán lejár, emiatt kulcsfontosságú lenne, hogy a két fél közötti tárgyalások folytatódjanak.