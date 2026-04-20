Teljes a káosz a Hormuzi-szorosban, Trump szerint az amerikaiak elfoglaltak egy hajót, Irán bosszút ígér

Az Amerikai Egyesült Államok elfogott egy iráni zászló alatt közlekedő teherhajót a Perzsa-öbölben a haditengerészeti blokád keretében – jelentette be vasárnap éjjel Donald Trump. Az amerikai elnök a Truth Social platformon azt írta, hogy a Touska nevű hajót az amerikai haditengerészet foglalta le, miután az nem reagált a megállásra felszólító figyelmeztetésekre.

A bejelentés azt követően érkezett, hogy a Fehér Ház megerősítette, ezúttal is JD Vance amerikai alelnök vezeti majd azt a delegációt, amely Pakisztánban az iráni háború lezárását célzó tárgyalások második fordulóján vesz részt – adta hírül a BBC.

Teherán egyelőre nem erősítette meg részvételét a tárgyalásokon. Az iráni állami média arról számolt be, hogy a Irán addig nem vesz részt újabb találkozón, amíg az amerikai blokád érvényben van.

„Ma egy iráni zászló alatt közlekedő, Touska nevű, közel 900 láb hosszú, és szinte egy repülőgép-hordozóval azonos tömegű teherhajó megpróbált áttörni a haditengerészeti blokádunkon. Ez nem sikerült neki” – írta posztjában Trump, aki hozzátette, hogy az Egyesült Államok tisztességes figyelmeztetést adott a hajónak a megállásra, amit figyelmen kívül hagytak, „így a haditengerészetünk szó szerint megállította őket azzal, hogy lyukat lőtt a gépházon”.

Az amerikai Középső Parancsnokság később felvételeket tett közzé, amelyek állítása szerint egy hadihajó által végrehajtott elfogást mutatnak. A videón látható, ahogy egy fegyver a teherhajó irányába tüzel.

Irán megtorlást ígért

Az iráni állami médiában közzétett közlemény szerint az iráni legfelsőbb katonai parancsnokság szóvivője úgy nyilatkozott: az Egyesült Államok a tűzszünetet megsértve tüzet nyitott Irán egyik kereskedelmi hajójára az Ománi-tenger vizein, megbénította annak navigációs rendszerét, majd tengerészgyalogosok bevetésével megszállta a fedélzetét.

„Az Iráni Iszlám Köztársaság fegyveres erői hamarosan válaszolni fognak, és megtorolják az amerikai haditengerészet fegyveres kalózcselekményét” – áll a közleményben.

Trump pénteken kijelentette, hogy az iráni kikötők elleni tengeri blokád addig folytatódik, amíg a két ország megállapodásra nem jut egymással. Az amerikai elnök azt követően jelentette be a tengeri blokádot, hogy a hónap elején tartott első tárgyalási forduló megállapodás nélkül zárult.