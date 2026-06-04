Oroszország elvárja Magyarországtól, hogy nemzeti érdekeire összpontosítson Moszkvával való kapcsolataiban az ukrajnai helyzettel kapcsolatban – ezt Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője jelentette ki csütörtökön a szentpétervári gazdasági fórumon tartott sajtótájékoztatóján.

Moszkva a magyar kormány konkrét lépései és nyilatkozatai alapján ítéli meg a kétoldalú kapcsolatok alakulását / Fotó: Vyacheslav Oseledko / AFP

Vlagyimir Putyin máris megküldhette a selyemzsinórt Magyar Péternek Ukrajna miatt – „Figyeljük a magyar kormány minden lépését”

A TASS beszámolója szerint Marija Zakaharova Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon (SPIEF) úgy fogalmazott, hogy figyelemmel kísérik a magyar vezetés képviselőinek nyilatkozatait, mind az Oroszországgal való kapcsolatok fejlesztése, mind pedig az ukrajnai helyzet és az azt övező kérdések kapcsán.

„Abból indulunk ki, hogy ezekben az ügyekben a magyar kormány azt a felelősséget szem előtt tartva fog eljárni, amellyel az ország népe felruházta, és saját érdekeit követi.”

Oroszország arra számít, hogy Magyarország az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos álláspontját saját nemzeti érdekei alapján alakítja ki

– jelentette ki Marija Zakaharova, aki hangsúlyozta, Moszkva a magyar kormány konkrét lépései és nyilatkozatai alapján értékeli majd a kétoldalú kapcsolatokat.

Két év után oldotta fel a magyar kormány a vétót

Az orosz külügy reakciója azok után született meg, hogy szerda este Magyarország hivatalosan is feloldotta Ukrajna uniós csatlakozási folyamatával szembeni vétóját, miután az országgal megállapodott a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről.

Európai Unióhoz rendelt nagykövetek ülésén a magyar fél jelezte a fenntartások enyhülését, így az utolsó pillanatban napirend-módosítással lehetővé vált, hogy a 27 tagállam megtegye azt a szükséges intézkedést, amelyet eddig blokkoltak – írta meg az Euronews

Magyar Péter szerda esti videójában megerősítette, hogy előrelépés történt a Kijevvel folytatott egyeztetéseken a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól, ami régóta feszültségforrás a két ország között.

A vállalások megjelennek majd abban a cselekvési tervben, amelyet Ukrajna a tagsági kérelme részeként küldött Brüsszelnek. A miniszterelnök egyúttal megismételte, hogy ellenzi Ukrajna gyorsított csatlakozását, és jelezte, hogy az ország jövőbeli tagságáról Magyarországon népszavazást tartanak majd.