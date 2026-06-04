A napokban zajlik a 2026-os Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum (SPIEF 2026), ahol úgy tűnik fontos, a nemzetközi energetikai szektort érintő döntések születhetnek, melyek Európa jövőjét is befolyásolhatják.

Putyin embere szerint az Északi Áramlat helyreállítható − „Vannak értelmes politikusok Európában, akik pontosan ezt szorgalmazzák” / Fotó: AFP

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja, aki az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója is egyenesen az Északi Áramlat helyreállításáról, valamint a Németországba irányuló gázexport újraindításáról beszélt.

Elméletben érkezhetne orosz földgáz Európába

Az elnöki különmegbízott szerint a felrobbantott csővezetékrendszer javítható állapotban van, ennek csupán a politikai akarat hiánya szab gátat, ám reméli, hogy hamarosan változhat a helyzet:

Az értelmes politikai erők Európában és Németországban megértik, hogy az Északi Áramlatot helyre kell állítani, és már tisztán hallhatóak az ilyen gondolatok a közbeszédben

− fogalmazott, majd rámutatott arra is, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) körei már nyíltan egy ilyen opcióról beszélnek.

Korábban Markus Frohnmaier, az AfD parlamenti frakciójának alelnöke és külpolitikai szakértője valóban beszélt arról, hogy az orosz-ukrán háború lezárása után akár szóba is jöhetne az Északi Áramlat kijavítása és üzembehelyezése.

Mi történt a vezetékrendszerrel?

A Balti-tenger mélyén futó csővezetékrendszer mindkét ágát robbanások rongálták meg 2022. szeptember 26-án, melynek következtében az szinte teljesen üzemképtelenné vált. A hálózat teljes tervezett kapacitása évi 110 milliárd köbméter.

Az üggyel kapcsolatos vizsgálat, amit az orosz fél terrorizmusnak minősített jelenleg is folyik, ám a szakértők között nincs konszenzus, a lehetséges elkövetők között szerepel:

Ukrajna,

az Egyesült Államok,

Oroszország,

illetve ukrán kötődésű nem állami szereplők is.

Az esetet követően a hatóságok két ukrán állampolgárt őrizetbe vettek, miután egy, a merénylethez köthető hajón robbanóanyagok nyomait találták. A német szervek szerint a szóban forgó jármű tette lehetővé a művelet végrehajtását.

A merénylet hatásai és a jövőbeni tervek

Az orosz gázimport kiesése a német, illetve az európai piacról merőben átírta a régió gazdasági és energetikai helyzetét. Több tanulmány, illetve statisztikák is bizonyítják, hogy a német energiaárak az egekbe szöktek:

Németországban 30–40 százalékkal emelkedtek az energiaárak, ami veszélybe sodorta a német ipart (…). Európa több mint 3 000 milliárd dollárt veszített amiatt, hogy elutasította az orosz energiát

− mutatott rá a német problémára Dmitrijev.