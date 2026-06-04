Románia: megvan az ország következő miniszterelnöke, szakértői kormányt alakíthat Eugen Tomac
Már a bukást megelőzően is recsegett-ropogott az Ilie Bolojan vezette koalíció, azonban május 5-én bekövetkezett az elkerülhetetlen, ismét kormányváltásra lett szükség Romániában.
A mai napig, annak ellenére, hogy már egy ideje suttogtak a következő miniszterelnök személyéről, semmi sem volt bizonyos, de Nicusor Dan elnök végre bejelentette ki lesz a megmentő, ki veheti át a stafétát.
Felelős, független, szakértői kormányt ígérnek a román politikusok
Nicusor Dan elnök tiszteletbeli tanácsadóját, Eugen Tomacot kérte fel kormányalakításra, aki jelenleg európai parlamenti képviselő is, így erről a posztjáról hamarosan le kell mondania az összeférhetetlenség miatt. A 44 éves politikus 2006-ban kezdte intézményi pályafutását és szakterületének a határon túli román diaszpórával kapcsolatos ügyek számítanak.
A kereszténydemokrata politikus a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) elnöke.
A román elnök szerint a kormányválság és Bolojan bukása nem kudarc, sokkal inkább a működő és egészséges demokrácia sajátja, bár a koalíció nem ideológiai kérdések mentén esett szét, hanem sokkal inkább a túlzó megszorításoknak és az elhibázott gazdaságpolitikának köszönhető romló életszínvonal miatt. Ennek ellenére Nicusor Dan továbbra is az Európai Unió által diktált politikát kívánja folytatni, így ennek tudatában kérte fel Tomacot a kormányalakításra:
Mivel a pártok nem értenek szót egymással, az egyetlen lehetséges megoldás egy olyan miniszterelnök, aki független a parlamenti pártoktól, és aki külön-külön tud tárgyalni mindegyikkel, hogy Romániát abba az irányba vigye, amelyet a választópolgárok kívánnak
− fogalmazott az elnök, majd kijelölte az irányt:
- Nyugati orientáció,
- pénzügyi stabilitás,
- az Országos Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (PNRR) lezárása,
- a jövő évi költségvetés összeállítása,
- intézményi reformok
- digitalizáció és a korrupció visszaszorítása.
Annak ellenére, hogy Nicusor Dan hangsúlyozta a politikai párbeszéd fontosságát, mégis olyan miniszterelnököt kért fel a kormányalakításra, akit sem a Nemzeti Liberális Párt (PNL), sem Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem támogat.
Eugen Tomac is megszólalt
Tomac a jelölését követően kijelentette, hogy megtiszteltetésnek veszi a megbízatást és felelőséggel végzi majd a rábízott munkát, céljának pedig egy szakértői kormány létrehozását, valamint az intézményrendszerbe vetett közbizalom visszaszerzését nevezte meg:
Hatalmas megtiszteltetés és egyben felelősség számomra a felkérés Románia kormányának megalakítására. Köszönöm a bizalmát, és országunk valamennyi állampolgárára gondolok (...). A vízióm világos: Románia olyan helyzetben van, amely mindenekelőtt felelősségvállalást követel. Csak így lehetünk képesek meghatározni a szükséges irányt
− fogalmazott a politikus, majd hozzátette, hogy egy olyan professzionális kormányzati csapat létrehozása következik, ami demokratikus, nyugatbarát, továbbá atlantista értékeket képvisel.
Tomac gazdasági prioritásként nevezte meg az ország versenyképességének növelését, valamint a PNRR-források lehívását és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) történő mihamarabbi csatlakozást.