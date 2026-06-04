Románia: megvan az ország következő miniszterelnöke, szakértői kormányt alakíthat Eugen Tomac

Már a bukást megelőzően is recsegett-ropogott az Ilie Bolojan vezette koalíció, azonban május 5-én bekövetkezett az elkerülhetetlen, ismét kormányváltásra lett szükség Romániában.

Szakértői kormányzás jöhet Romániában: Nicusor Dan kijelölte a miniszterelnököt / Fotó: AFP

A mai napig, annak ellenére, hogy már egy ideje suttogtak a következő miniszterelnök személyéről, semmi sem volt bizonyos, de Nicusor Dan elnök végre bejelentette ki lesz a megmentő, ki veheti át a stafétát.

Felelős, független, szakértői kormányt ígérnek a román politikusok

Nicusor Dan elnök tiszteletbeli tanácsadóját, Eugen Tomacot kérte fel kormányalakításra, aki jelenleg európai parlamenti képviselő is, így erről a posztjáról hamarosan le kell mondania az összeférhetetlenség miatt. A 44 éves politikus 2006-ban kezdte intézményi pályafutását és szakterületének a határon túli román diaszpórával kapcsolatos ügyek számítanak.

A kereszténydemokrata politikus a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) elnöke.

A román elnök szerint a kormányválság és Bolojan bukása nem kudarc, sokkal inkább a működő és egészséges demokrácia sajátja, bár a koalíció nem ideológiai kérdések mentén esett szét, hanem sokkal inkább a túlzó megszorításoknak és az elhibázott gazdaságpolitikának köszönhető romló életszínvonal miatt. Ennek ellenére Nicusor Dan továbbra is az Európai Unió által diktált politikát kívánja folytatni, így ennek tudatában kérte fel Tomacot a kormányalakításra:

Mivel a pártok nem értenek szót egymással, az egyetlen lehetséges megoldás egy olyan miniszterelnök, aki független a parlamenti pártoktól, és aki külön-külön tud tárgyalni mindegyikkel, hogy Romániát abba az irányba vigye, amelyet a választópolgárok kívánnak

− fogalmazott az elnök, majd kijelölte az irányt:

Nyugati orientáció,

pénzügyi stabilitás,

az Országos Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (PNRR) lezárása,

a jövő évi költségvetés összeállítása,

intézményi reformok

digitalizáció és a korrupció visszaszorítása.

Annak ellenére, hogy Nicusor Dan hangsúlyozta a politikai párbeszéd fontosságát, mégis olyan miniszterelnököt kért fel a kormányalakításra, akit sem a Nemzeti Liberális Párt (PNL), sem Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem támogat.