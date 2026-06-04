Orra bukott egy repülőgép Németországban: az incidensben többen megsebesültek − videó

A Lufthansa 787-9-es, Dreamliner típusú repülőgépe egy beszállókapunál parkolt, amikor az orrfutómű hirtelen bezáródott.

Orra bukott egy repülőgép Németországban: az incidensben többen megsebesültek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A baleset idején utasok nem tartózkodtak a fedélzeten, de a földi kiszolgáló személyzet éppen a jármű következő útjának előkészítésén dolgozott.

A repülőgép a tengerentúlra készült

A légitársaság közlése szerint a D-ABPQ lajstromjelű jármű, amelyet az év elején adott át a Boeing a német vállalatnak az LH450-es, Frankfurt és Los Angeles között közlekedő járat teljesítésére készült, amikor az incidens történt.

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS — Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026

A pontos körülmények egyelőre tisztázatlanok, annak feltárásán technikusok dolgoznak, a mentőegységek a sebesülteket pedig azonnal kórházba szállították. Az érintettek állapotáról a légitársaság nem közölt felvilágosítást.