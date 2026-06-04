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Hanon Systems
sztrájk
elégedetlenség

Betelt a pohár a munkavállalóknál: sztrájkolnak pénteken a külföldi multi gyárában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az alacsony bérek miatt függesztik fel a munkavégzést egy pécsi gyár dolgozói. A szakszervezet szerint a multinacionális vállalat az elmúlt években nem teremtette meg a méltó körülményeket.
VG
2026.06.04, 20:24
Frissítve: 2026.06.04, 20:29

A székesfehérvári és pécsi telephelyeken termelő dél-koreai Hanon Systems Kft-nél működő Vasas Szakszervezet tagsága és a hozzájuk csatlakozott dolgozók úgy döntöttek, hogy elsőként a Pécsi telephelyen június 5-én pénteken dél és 2 óra között kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak közölte a szakszervezet. 

Betelt a pohár a munkavállalóknál: sztrájkolnak pénteken a külföldi multi gyárában
Betelt a pohár a munkavállalóknál: sztrájkolnak pénteken a külföldi multi gyárában / Fotó: Kallus György

A döntés hátterében a munkáltató és a vállalatnál alakult sztrájkbizottság között eredmény nélkül lezajlott egyeztetés áll − olvasható a Vasas Szakszervezeti Szövetség közleményében, amiből arra is fény derül, hogy 

2025-ben csupán 3 százalékos, míg 2026-ban 4 százalékos béremelést hajtott végre a cég.

A dolgozók által alacsonynak ítélt bérek mellett a szakszervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy az elvárások és a munkahelyi nyomás folyamatosan növekszik, továbbá a menedzsment elvárja a többlet-munkát és a hétvégi túlórákat. 

A munkavállalók méltatlannak érzik a körülményeiket és ezt a fajta munkáltatói hozzáállást. A figyelmeztető sztrájkkal ki akarják fejezni elégedetlenségüket és azt, hogy elszántak az érdekeik melletti kiállásban

− foglalja össze a dolgozók érdekképviselete a sztrájk okát.

A sztrájkbizottság deklarált célja egy minden fél számára elfogadható megállapodás, az érdekképviselet vezetése pedig arra is felhívja a vállalat vezetésének figyelmét, hogy a dolgozók továbbra is készen állnak a jóhiszemű és konstruktív egyeztetésre.

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