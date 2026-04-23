Budapest
beruházás
Vitézy Dávid

Brutális átalakulás jön Budapesten: eltűnhet a Nyugati térnél a felüljáró és jön az új villamos

Teljesen átalakulhat Budapest egyik legforgalmasabb tengelye: új villamos jöhet, eltűnhet a Nyugati felüljáró is. A grandiózus tervvel naponta több ezer órát spórolhatnak az utasok.
VG
2026.04.23, 11:49
Frissítve: 2026.04.23, 14:16

„Elkészültek a Bajcsy-villamos első tervei – egyre közelebb a Pesti Fonódó villamoshálózat!” – számolt be róla Vitézy Dávid csütörtökön a Facebookon.

Eltűnhet a Nyugati térnél a felüljáró és jön az új villamos / Fotó: csikiphoto / Shutterstock
Eltűnhet a Nyugati térnél a felüljáró és jön az új villamos / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A terveket hétfőn tárgyalja a szakbizottság, ahol az engedélyezési szakaszhoz szükséges alapvető döntések születhetnek. 

„Nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy 2024 végén a javaslatunkra a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött: a befagyasztott uniós pénzek ellenére saját forrásból megkezdjük a tervezést, hisz enélkül még most is várnánk. Így viszont lehetséges, hogy az új kormány által visszaszerzett uniós pénzekből ez a fejlesztés meg is valósulhasson” – fogalmazott a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője.

A projekt célja, hogy 

a Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével összekapcsolják a pesti villamosvonalakat.

A fejlesztés által Angyalföld, Újpest, Újpalota és Rákosrendező térségéből is közvetlen, átszállásmentes kapcsolat jöhetne létre a belváros és Buda felé. A tervek szerint 

  • délről a 47-es és 49-es villamos, valamint egy új, Műegyetem rakparti ág kapcsolódna a hálózatba, 
  • míg északról a 12-es, 14-es, illetve egy jövőbeni, Újpalota felől érkező vonal csatlakozhat.

A modellezések alapján az új belvárosi szakaszon napi 44–49 ezer utasra számítanak, miközben a fejlesztés jelentős időmegtakarítást hozhat: összesen napi 2500 órával csökkenhet az utazással töltött idő, ami éves szinten mintegy 90 évnyi várakozást jelent.

A koncepció nemcsak közlekedési, hanem városfejlesztési elemeket is tartalmaz. A javaslat szerint 

  • a Bajcsy-Zsilinszky úton zöldsávval és új fákkal épülne meg a villamospálya, miközben megújulna az utca teljes szakasza. 
  • A Nyugati téren megszűnhet a felüljáró, helyén zöld közteret alakítanának ki, 
  • a Váci úton pedig füves villamospályát terveznek. 
  • A Lehel téren szintén jelentős átalakítás jöhet: a jelenlegi burkolt felületek helyett valódi közösségi tér jöhet létre.

A projekt előkészítése a főváros saját forrásból indult el, miután korábban uniós pénzek befagyasztása hátráltatta a fejlesztést. A városvezetés abban bízik, hogy a jövőben elérhetővé váló EU-s forrásokból a beruházás meg is valósulhat.

A most bemutatott tervek még nem véglegesek, a részletek a további tervezési szakaszban alakulnak ki.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
