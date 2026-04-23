Brutális átalakulás jön Budapesten: eltűnhet a Nyugati térnél a felüljáró és jön az új villamos

„Elkészültek a Bajcsy-villamos első tervei – egyre közelebb a Pesti Fonódó villamoshálózat!” – számolt be róla Vitézy Dávid csütörtökön a Facebookon.

A terveket hétfőn tárgyalja a szakbizottság, ahol az engedélyezési szakaszhoz szükséges alapvető döntések születhetnek.

„Nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy 2024 végén a javaslatunkra a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött: a befagyasztott uniós pénzek ellenére saját forrásból megkezdjük a tervezést, hisz enélkül még most is várnánk. Így viszont lehetséges, hogy az új kormány által visszaszerzett uniós pénzekből ez a fejlesztés meg is valósulhasson” – fogalmazott a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője.

A projekt célja, hogy

a Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével összekapcsolják a pesti villamosvonalakat.

A fejlesztés által Angyalföld, Újpest, Újpalota és Rákosrendező térségéből is közvetlen, átszállásmentes kapcsolat jöhetne létre a belváros és Buda felé. A tervek szerint

délről a 47-es és 49-es villamos, valamint egy új, Műegyetem rakparti ág kapcsolódna a hálózatba,

míg északról a 12-es, 14-es, illetve egy jövőbeni, Újpalota felől érkező vonal csatlakozhat.

A modellezések alapján az új belvárosi szakaszon napi 44–49 ezer utasra számítanak, miközben a fejlesztés jelentős időmegtakarítást hozhat: összesen napi 2500 órával csökkenhet az utazással töltött idő, ami éves szinten mintegy 90 évnyi várakozást jelent.

A koncepció nemcsak közlekedési, hanem városfejlesztési elemeket is tartalmaz. A javaslat szerint

a Bajcsy-Zsilinszky úton zöldsávval és új fákkal épülne meg a villamospálya, miközben megújulna az utca teljes szakasza.

A Nyugati téren megszűnhet a felüljáró, helyén zöld közteret alakítanának ki,

a Váci úton pedig füves villamospályát terveznek.

A Lehel téren szintén jelentős átalakítás jöhet: a jelenlegi burkolt felületek helyett valódi közösségi tér jöhet létre.

A projekt előkészítése a főváros saját forrásból indult el, miután korábban uniós pénzek befagyasztása hátráltatta a fejlesztést. A városvezetés abban bízik, hogy a jövőben elérhetővé váló EU-s forrásokból a beruházás meg is valósulhat.