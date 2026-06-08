Az ukrán Antonov–124 Ruszlán teherszállító repülőgép immár harmadik egymást követő napon fordul meg Budapesten. A világ legnagyobb sorozatgyártású teherszállító repülőgépei közé tartozó óriásgép hétfőn ismét a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről indul tovább, miután szombaton és vasárnap is Ferihegyen járt. Bár a rakomány tartalmáról továbbra sincs hivatalos információ, az An–124-es rendszerint olyan túlméretes vagy rendkívül értékes szállítmányokat mozgat, amelyek hagyományos teherszállító repülőgépekkel nem vagy csak nehezen lennének szállíthatók.

Ez már tényleg különös: egy óra múlva megint Ferihegyen landol az Antonov, sorozatban harmadik napja jár Budapestre az ukrán góliát – hatalmas dolgot szállíthat a világ legnagyobb repülőgépe / Fotó: Damian Lasociński

A repülésfigyelő oldalak adatai szerint az UR–82029 lajstromjelű Antonov szombaton Lipcséből érkezett Budapestre, míg a vasárnapi útvonal alapján az észtországi Amari légitámaszpont szerepelt kiindulási pontként. A gép hétfőn várhatóan reggel 9 óra körül indul tovább Ferihegyről, a 31R futópályáról, vagyis a repülőtér vecsési oldaláról.

Az Antonov–124-es több mint 120 tonna rakomány szállítására képes, és rendszeresen alkalmazzák energetikai berendezések, ipari gépsorok, katonai felszerelések, helikopterek vagy egyéb speciális szállítmányok mozgatására. Éppen ezért minden olyan eset, amikor több egymást követő napon is ugyanaz a gép fordul meg egy repülőtéren, találgatásokra ad okot.

A gép egyik útvonala az észtországi Amari légibázist is érintette.

A NATO által is használt támaszpont a balti térség egyik fontos katonai létesítménye, ugyanakkor ebből önmagában még nem lehet következtetni a rakomány jellegére. Az Antonov Airlines ugyanis rendszeresen teljesít katonai és polgári megbízásokat egyaránt, a gépeit pedig világszerte bérlik különféle logisztikai feladatokra.

A rakomány pontos tartalma egyelőre nem ismert, de az biztos, hogy az Antonov–124-es ismét olyan feladatot teljesít, amelyhez a világ egyik legnagyobb és legnagyobb teherbírású repülőgépére van szükség. Ez önmagában is jelzi, hogy a szállítmány mérete vagy értéke messze meghaladja az átlagos légi árufuvarozás kereteit.