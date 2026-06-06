Orbán Viktor azonnali felszólítást tett közzé szombaton Magyar Péternek: július 12-ig maradt ideje a Tisza-kormánynak – "Haladéktalanul jelentsék be"
Rövid, de határozott bejegyzést tett közzé Orbán Viktor a közösségi oldalán szombaton délután. Ebben a volt magyar miniszterelnök felszólította a Tisza-kormányt és Magyar Pétert.
A korábbi kormányfő, jelenleg a Fidesz elnöke azt írta, hogy „a Fidesz Elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, haladéktalanul jelentsék be,
hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!
Ahogy az várható volt, Magyar Péter a felszólításra ugyancsak a közösségi médiában reagált. Igaz, a konkrét válasz előtt kitért, helyette egy kérdést vetette fel.
A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?
Ebből akár az is következhet, hogy az új magyar kormány nem utasítja el, hanem végrehajtja a migrációs paktumot.
Orbán Viktor azonnali felszólítást tett közzé szombaton Magyar Péternek
A migrációs paktum az elmúlt napokban forró témává vált. Egyfelől az élesedésének június 12-i határideje miatt ez érthető, másrészt akkor kapott újra nagyobb figyelmet, amikor egy hete Ursula von der Leyen Magyar Péter mellett állva kezdett el beszélni a migrációs paktumról.
A migrációs és menekültügyi paktum a migráció kezelésére és egy uniós szintű közös menekültügyi rendszer létrehozására vonatkozó új szabálycsomag. Az Európai Parlament 2024. április 10-én megszavazta a migrációra vonatkozó új szabályokat, amelyeket aztán az EU Tanácsa 2024. május 14-én hivatalosan elfogadott.
Alapvetően arra épül, hogy a tagállamok közösen kezeljék a migrációs nyomást, amelyhez minden országnak valamilyen arányos hozzájárulást kell biztosítania. Papíron ez történhet
- pénzügyi támogatással,
- technikai segítségnyújtással
- vagy bizonyos számú menedékkérő bevándorló befogadásával.
A Fidesz-kormányzat korábban azt állította, hogy arra kell számítani, hogy egy-egy háborús eszkaláció esetén százezrek indulhatnak el Európa felé, és ennek kivédésére a migrációs paktum nem alkalmas.
Értékelésük szerint a paktum leglényegesebb tartalma, hogy az Európai Bizottság kvóták szerint osztaná el a tagállamok között az illegális bevándorlókat. Ennek értelmében ha egy országot eléri egy nagy migrációs hullám, a bevándorlókat azokba az államokba küldenék, ahol kevesebb illegális migráns tartózkodik.
A migránsok elhelyezésére már vannak végrehajtási szabályok, Magyarországnak például már létre kellett volna hoznia egy harmincezer személy befogadására alkalmas, bevándorlókat ellátó tábort. Magyar Péter legutóbb azt ígérte, Magyarország nem fog befogadni senkit.
Ursula von der Leyen viszont arról beszélt a magyar miniszterelnök mellett állva Brüsszelben, hogy
a migrációs paktum ügyéről is tárgyaltak.
Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy célja a megállapodás végrehajtása és az elfogadott szabályok érvényesítése az Európai Unió egész területén.
Azt is megerősítette, hogy beszéltek Ukrajna és Moldova uniós csatlakozásáról, de mindennek nincs köze az uniós források felszabadításához. Orbán Viktor mindenesetre már akkor is szkeptikus volt ezzel az állítással.
Felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a Von der Leyen–Magyar Péter-paktum részleteit – írta még május végén a közösségi oldalán. Azt a kérdést tette fel Magyar Péternek, hogy „mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek?” A korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ingyen sajt csak az egérfogóban van.