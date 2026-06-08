Fontos szavazások jönnek a parlamentben: a képviselői bérektől a devizahitelesekig
Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is dönthet az Országgyűlés hétfőn, a parlament e heti kétnapos ülésének első napján.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Tisza Párt törvényjavaslata szerint a képviselői alapilletmény az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosáról 1,8-szeresére csökkenne, vagyis a jelenlegi 2 millió 182 ezerről 1,3 millió forintra.
A változás nemcsak a parlamenti képviselőket érinti, hanem egy sor állami vezető bérét is, mivel azok a képviselői alapilletményhez vannak kötve.
A parlamenti honlapon közzétett napirendi javaslat szerint az ülés a hagyományoknak megfelelően 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, majd a képviselők több jelentős politikai és gazdasági kérdésben is határozhatnak.
A döntéshozatalok során
- az Országgyűlés megválaszthatja a Tisza-frakció kezdeményezésére létrehozandó öt vizsgálóbizottság közül négynek a vezetőit és tagjait.
- Szavazás várható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló,
- a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztésének körülményeit feltáró,
- a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló,
- valamint a gyermekvédelmi rendszer állapotát elemző bizottságok személyi összetételéről.
A végrehajtási visszaéléseket vizsgáló testület esetében későbbi döntés várható. Ennek élére Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta.
A parlament a házszabálytól eltérve tárgyalja az Országgyűlésről szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok költségcsökkentési célú módosítását is.
A Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea, valamint Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott javaslat jelentősen mérsékelné az országgyűlési képviselők tiszteletdíját, juttatásait és az országgyűlési képviselőcsoportok költségvetési támogatását. Az előterjesztés alapján a képviselői alapdíjak 40 százalékkal csökkenhetnének.
Napirendre kerül a devizahiteles ügyek rendezésével összefüggő törvényjavaslat is, amelyet Hantosi István és Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselői nyújtottak be. Az indítvány célja az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatának elősegítése.
Ennek érdekében a javaslat a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint az ilyen ügyekhez kapcsolódó végrehajtási eljárások ideiglenes felfüggesztését kezdeményezi.
Az ülésnap végén az azonnali kérdések és válaszok órájában a képviselők közvetlenül fordulhatnak a kormány tagjaihoz, ezt követően pedig további félórás kérdésidőszak következik, amely során a kabinet képviselőinek tehetnek fel kérdéseket a parlament tagjai.