Ez a nap is eljött, rendkívüli bejelentést tettek az EU vezetői: megkezdődik Ukrajna és Moldova uniós csatlakozása – Magyar Péter azonnal megszólalt

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi - jelentette be közös sajtóközleményben António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken.

Megkezdődik Ukrajna és Moldova uniós csatlakozása, megnyitják a tárgyalásokat, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök boldog lehet/ Fotó: Hans Lucas via AFP

A két vezető közös nyilatkozatában hangsúlyozta, az Európai Unió ezzel jelentős lépést tett előre.

A hétfőn tartandó első kormányközi konferencián megnyitják az "alapvető kérdéseket" átfogó fejezetcsoportot, amely a csatlakozási folyamat gerincét alkotja, és az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.

A nyilatkozat szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is.

Kiemelték, hogy az Európai Unió által kínált béke, stabilitás és lehetőségek páratlanok. A bővítést stratégiai jelentőségű döntésnek nevezték, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában.

Hangsúlyozták, hogy a növekvő bizonytalanságokkal jellemezhető világban a nagyobb Európai Unió valamennyi tag közös érdeke, a bővítés pedig továbbra is az unió egyik legnagyobb sikertörténete és a közös jövőbe történő egyik legfontosabb befektetés.

Nem sokkal később Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt a kérdésben, facebookos posztjában történelmi megállapodásnak nevezete azt, amit elért Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogai kapcsán.

Az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását és a megállapodást beépítette az uniós kisebbségi Akció Tervébe is. Pár hét alatt sikerült megoldanunk azt az ügyet, amit az Orbán-kormány tíz év alatt nem tudott kezelni

– írta.