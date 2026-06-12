Deviza
EUR/HUF351,74 -0,74% USD/HUF303,95 -0,73% GBP/HUF407,83 -0,69% CHF/HUF381,53 -0,92% PLN/HUF82,88 -0,62% RON/HUF67,18 -0,74% CZK/HUF14,58 -0,63% EUR/HUF351,74 -0,74% USD/HUF303,95 -0,73% GBP/HUF407,83 -0,69% CHF/HUF381,53 -0,92% PLN/HUF82,88 -0,62% RON/HUF67,18 -0,74% CZK/HUF14,58 -0,63%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 724,68 +1,64% MTELEKOM2 730 +1,49% MOL3 826 -2,65% OTP42 490 +3,94% RICHTER11 930 +2,4% OPUS347,5 -5,83% ANY7 800 +2,36% AUTOWALLIS145,5 -0,68% WABERERS4 880 -1,41% BUMIX9 262,76 -0,55% CETOP4 620,99 +2,07% CETOP NTR2 937,27 +2,44% BUX135 724,68 +1,64% MTELEKOM2 730 +1,49% MOL3 826 -2,65% OTP42 490 +3,94% RICHTER11 930 +2,4% OPUS347,5 -5,83% ANY7 800 +2,36% AUTOWALLIS145,5 -0,68% WABERERS4 880 -1,41% BUMIX9 262,76 -0,55% CETOP4 620,99 +2,07% CETOP NTR2 937,27 +2,44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
csatlakozási tárgyalás
Ukrajna
Moldova
Magyar Péter
uniós csatlakozás

Ez a nap is eljött, rendkívüli bejelentést tettek az EU vezetői: megkezdődik Ukrajna és Moldova uniós csatlakozása – Magyar Péter azonnal megszólalt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ukrajna és Moldova uniós csatlakozása új szakaszba lép, miután a tagállamok megállapodtak az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásáról. A döntés az EU vezetői szerint a reformok elismerése és a bővítés újabb mérföldköve, miközben Magyarország a kárpátaljai magyarok jogainak rendezését emelte ki a folyamat részeként. Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán Magyar Péter is megszólalt.
VG/MTI
2026.06.12, 20:16
Frissítve: 2026.06.12, 20:24

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi - jelentette be közös sajtóközleményben António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken.

megkezdődik Ukrajna és Moldova uniós csatlakozása, megnyitják a tárgyalásokatBELGIUM-BRUSSELS-EU-COUNCIL-PRESS-CONFERENCE zelenszkij
Megkezdődik Ukrajna és Moldova uniós csatlakozása, megnyitják a tárgyalásokat, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök boldog lehet/ Fotó: Hans Lucas via AFP

A két vezető közös nyilatkozatában hangsúlyozta, az Európai Unió ezzel jelentős lépést tett előre.

A hétfőn tartandó első kormányközi konferencián megnyitják az "alapvető kérdéseket" átfogó fejezetcsoportot, amely a csatlakozási folyamat gerincét alkotja, és az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.

A nyilatkozat szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is.

Kiemelték, hogy az Európai Unió által kínált béke, stabilitás és lehetőségek páratlanok. A bővítést stratégiai jelentőségű döntésnek nevezték, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában.

Hangsúlyozták, hogy a növekvő bizonytalanságokkal jellemezhető világban a nagyobb Európai Unió valamennyi tag közös érdeke, a bővítés pedig továbbra is az unió egyik legnagyobb sikertörténete és a közös jövőbe történő egyik legfontosabb befektetés.

Nem sokkal később Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt a kérdésben, facebookos posztjában történelmi megállapodásnak nevezete azt, amit elért Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogai kapcsán.

Az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását és a megállapodást beépítette az uniós kisebbségi Akció Tervébe is. Pár hét alatt sikerült megoldanunk azt az ügyet, amit az Orbán-kormány tíz év alatt nem tudott kezelni

– írta.

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
260 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu