Zelenszkij és Ursula von der Leyen nem hisz a szemének: Magyar Péter folytatja, amit Orbán Viktor abbahagyott – Magyarország odavágott Ukrajnának, megakasztotta az uniós csatlakozását

Ismét eredménytelenül zárult az Európai Unió tagállamainak egyeztetése Ukrajna csatlakozási tárgyalásairól, miután Magyarország nem járult hozzá két új tárgyalási klaszter megnyitásának előkészítéséhez. A döntést szeptember 1-jére halasztották, így Kijev újabb késedelemmel szembesül az uniós csatlakozási folyamatban.

Elakadt Ukrajna uniós csatlakozási folyamata, miután Magyarország újra nemet mondott a tárgyalási klaszterek megnyitásának előkészítésére / Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

Ismét kudarcba fulladt az Európai Unió bővítési munkacsoportjának (COELA) kísérlete, hogy jóváhagyja az Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak 2-es és 3-as tárgyalási klaszteréhez kapcsolódó átvilágítási eredményeket.

Brüsszeli diplomáciai források szerint a július 22-i ülésen Magyarország nem támogatta a döntést, ezért az ügyet szeptember 1-jére halasztották.

Ez már a második sikertelen próbálkozás egy héten belül. Július 17-én szintén napirenden volt a kérdés, de akkor sem született megállapodás.

Korábban Budapest jelezte, hogy Moldova ügyében kész lett volna támogatni a 3-as klaszter megnyitását, Ukrajna esetében azonban nem. Ezt a megoldást végül a tagállamok többsége nem fogadta el, ezért akkor sem született döntés.

A mostani halasztás azt jelenti, hogy a nyári szünet előtt már biztosan nem nyílik meg újabb tárgyalási klaszter Ukrajna számára.

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Pedig július 14-én Brüsszelben már megnyitották a 6-os, „Külkapcsolatok” klasztert, miután Magyarország feloldotta az erre vonatkozó korábbi vétóját. Akkor Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettese még azt nyilatkozta, bízik abban, hogy a fennmaradó klaszterek megnyitása sem csúszik át az őszi időszakra.

Ez a várakozás azonban nem teljesült, miután Magyarország fenntartotta kifogásait a 2-es és 3-as klaszter esetében.