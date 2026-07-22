Zelenszkij és Ursula von der Leyen nem hisz a szemének: Magyar Péter folytatja, amit Orbán Viktor abbahagyott – Magyarország odavágott Ukrajnának, megakasztotta az uniós csatlakozását
Ismét eredménytelenül zárult az Európai Unió tagállamainak egyeztetése Ukrajna csatlakozási tárgyalásairól, miután Magyarország nem járult hozzá két új tárgyalási klaszter megnyitásának előkészítéséhez. A döntést szeptember 1-jére halasztották, így Kijev újabb késedelemmel szembesül az uniós csatlakozási folyamatban.
Ismét kudarcba fulladt az Európai Unió bővítési munkacsoportjának (COELA) kísérlete, hogy jóváhagyja az Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak 2-es és 3-as tárgyalási klaszteréhez kapcsolódó átvilágítási eredményeket.
Brüsszeli diplomáciai források szerint a július 22-i ülésen Magyarország nem támogatta a döntést, ezért az ügyet szeptember 1-jére halasztották.
Ez már a második sikertelen próbálkozás egy héten belül. Július 17-én szintén napirenden volt a kérdés, de akkor sem született megállapodás.
Korábban Budapest jelezte, hogy Moldova ügyében kész lett volna támogatni a 3-as klaszter megnyitását, Ukrajna esetében azonban nem. Ezt a megoldást végül a tagállamok többsége nem fogadta el, ezért akkor sem született döntés.
A mostani halasztás azt jelenti, hogy a nyári szünet előtt már biztosan nem nyílik meg újabb tárgyalási klaszter Ukrajna számára.
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Ha nincs áttörés, sokan nagyon dühösek lesznek az országra. A Tisza-kormány erőpróba előtt áll és kiderül, bírja-e a brüsszeli politika és bürokrácia teljes nyomását, ami ellen az Orbán-kormány kitartóan hadakozott. Ha nem, Ursula von der Leyenék biztosan elégedettek lesznek.
Magyarország újra elgáncsolta Brüsszelt
Pedig július 14-én Brüsszelben már megnyitották a 6-os, „Külkapcsolatok” klasztert, miután Magyarország feloldotta az erre vonatkozó korábbi vétóját. Akkor Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettese még azt nyilatkozta, bízik abban, hogy a fennmaradó klaszterek megnyitása sem csúszik át az őszi időszakra.
Ez a várakozás azonban nem teljesült, miután Magyarország fenntartotta kifogásait a 2-es és 3-as klaszter esetében.
A magyar kormány következetesen azt képviseli, hogy Ukrajna csatlakozási folyamatában csak akkor lehet továbblépni, ha rendeződnek a magyar kisebbséget érintő kárpátaljai nyelvhasználati és oktatási jogok, valamint teljesülnek a Budapest által megfogalmazott feltételek.
A kérdés az elmúlt hónapokban többször is feszültséget okozott Magyarország és az Európai Bizottság, illetve több tagállam között.
A fejlemény egybeesik azzal a magyar kormányzati állásponttal, amely szerint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása továbbra sem kaphat automatikus támogatást, és minden tárgyalási lépésről a tagállamoknak egyhangú döntést kell hozniuk. Ennek megfelelően a következő fontos időpont szeptember 1., amikor a COELA ismét napirendre tűzi a 2-es és 3-as tárgyalási klaszter ügyét.
Ultimátumot kaptak a tagállamok Brüsszeltől: már nem foghatják Orbán Viktorra – színt kell vallaniuk, miért lassítják az újabb szankciós csomag elfogadását
Miután Budapest már nem akadályozza az egységes döntéshozatalt, az uniós tagállamoknak nyíltan szint kell vallaniuk arról, miért ellenzik a Moszkvával szembeni szigorúbb fellépést – írja a Politico annak kapcsán, hogy egyelőre nincs egység az újabb, huszonegyedik szankciós csomag elfogadásáról. Az uniós nagykövetek szerdán újabb kísérletet tesznek arra, hogy véglegesítsék az Európai Unió első Oroszország elleni szankciós csomagját azóta, hogy Orbán Viktor távozott miniszterelnöki hivatalából. A tervezetből azonban az elmúlt napokban több fontos elemet is felpuhítottak vagy elhagytak annak érdekében, hogy megvédjék egyes tagállamok energiaipari, halfeldolgozói, banki és hajózási érdekeit.