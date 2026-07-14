Bejelentés Brüsszelben: megnyíltak a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával a külkapcsolati politikákról

Az Európai Bizottság közleménye szerint mindössze egy hónappal az első tárgyalási klaszter megnyitása, valamint két héttel az ír uniós elnökség kezdete után újabb mérföldkőhöz érkezett Ukrajna EU-tagság felé vezető útja

Újabb fontos lépés történt Ukrajna EU-s csatlakozási folyamatában

Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

Gyorsan halad Ukrajna a tárgyalási klaszterek megnyitásával

Thomas Byrne, Írország európai ügyekért felelős államminisztere a döntés kapcsán hangsúlyozta: „Mindössze egy hónappal az 1. klaszter megnyitása, valamint két héttel az ír elnökség kezdete után újabb mérföldkőhöz érkeztünk Ukrajna európai uniós tagsághoz vezető útján azzal, hogy megnyitottuk a külkapcsolatokról szóló újabb kulcsfontosságú tárgyalási klasztert” – fogalmazott Byrne, aki szerint az EU bővítése „stratégiai befektetés a békébe, a biztonságba, a stabilitásba és a jólétbe, egyaránt az Európai Unió és Ukrajna számára.”

A 6., külkapcsolati klaszter két külön tárgyalási fejezetet foglal magában:

A 30. fejezet – Külkapcsolatok az EU közös kereskedelempolitikájára, a humanitárius segítségnyújtásra és a fejlesztési együttműködésre terjed ki. Ennek keretében Ukrajnának össze kell hangolnia jogszabályait és nemzetközi kötelezettségvállalásait az uniós kereskedelmi szabályozással és külkapcsolati politikával.

A 31. fejezet – Kül-, biztonság- és védelempolitika az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájához való igazodást foglalja magában. Ez érinti többek között az uniós külpolitikai álláspontok, politikai nyilatkozatok, valamint a szankciók és egyéb korlátozó intézkedések átvételét is.

Az Európai Unió egyúttal meghatározta azokat a teljesítendő feltételeket is, amelyek teljesülése esetén e tárgyalási fejezetek ideiglenesen lezárhatók lesznek.

Érdemalapú marad a csatlakozási folyamat

Az EU kiemelte, hogy a bővítési folyamat továbbra is teljes mértékben érdemalapú. A tárgyalások során folyamatosan értékelik, hogy Ukrajna milyen mértékben igazítja jogrendjét az uniós vívmányokhoz, valamint mennyire hajtja végre a vonatkozó európai normákat és szabályokat.

A mostani lépés azután következett, hogy a felek 2026. június 15-én, a luxembourgi csatlakozási konferencián megnyitották az 1. klaszterről (Alapvető kérdések) szóló tárgyalásokat.