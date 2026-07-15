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NAV
Kármán András
vezetőség

Kármán András azonnali hatállyal kirúgta a NAV két vezetőjét: az ukrán aranykonvoj lehetett az indok

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Újabb fordulatot vett az aranykonvoj-ügy. A NAV két magas rangú vezetőjének megbízatását is visszavonták a belső vizsgálat nyomán.
VG
2026.07.15, 09:50
Frissítve: 2026.07.15, 10:10

Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – értesült a HVG360

Kármán András pénzügyminiszterEurópai Bizottság, Európai Unió, EU
Kármán András azonnali hatállyal kirúgta NAV két vezetőjét / Balogh Zoltán / MTI

A lap információi szerint 

  • Szilágyi Tamást, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának bűnügyi főigazgató-helyettesét, 
  • valamint Tóth Márkot, a Központi Nyomozó Főosztály vezetőjét érintette a döntés. 

A leváltás tényét a pénzügyminisztérium is megerősítette.

A HVG360 értesülése szerint a két vezető megbízatásának visszavonására az aranykonvoj-ügyben lefolytatott belső vizsgálat eredményeként került sor. 

A szállítást az Oschadbank és a Raiffeisen Bank Austria között létrejött nemzetközi megállapodás alapján, a nemzetközi jog előírásainak megfelelően hajtották végre.

A  szállítmány 

összesen 40 millió amerikai dollárt, 35 millió euró készpénzt és egyéb értéktárgyakat, valamint 9 kilogramm banki aranyat tartalmazott. 

Az ügy előzményeit jelenleg is több vizsgálat érinti Magyarországon, miközben a NAV az aranykonvoj-ügy kapcsán teljes körű belső vizsgálatot rendelt el.

Szilágyi Tamás és Tóth Márk voltak a NAV legmagasabb rangú képviselői az akció során.

A lap azt írja, hogy a két vezető az intézkedés során nem tekintette bűncselekménynek az ukrán állampolgárok pénzszállítását, ezért őket csak tanúként voltak hajlandók kihallgatni. 

Ugyanakkor a belső vizsgálat több olyan szakmai hibát is feltárt, amelyeket már nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

A kifogásolt intézkedések között szerepelt például az is, hogy bár a nyomozást a NAV folytatta, a pénzszállítókat végül a Terrorelhárítási Központnál (TEK) állították elő. 

A portál szerint ez is azok közé a döntések közé tartozott, amelyeket a vizsgálat során kifogásoltak.

A pénzügyminisztérium közölte, hogy a hatályos jogszabályok alapján a vezetői megbízatás visszavonását nem kell indokolni. A tárca ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is transzparens, szakmai alapon működő, politikai befolyástól mentes és korrupciómentes működést vár el a NAV-tól.

Az adóhatóság a lap megkeresésére azt válaszolta, hogy az eddigi vizsgálatok során egyes intézkedéseknél szabálytalanságokat állapítottak meg, ezért újabb, ezúttal teljes körű belső vizsgálatot rendeltek el az ügy valamennyi körülményének feltárására.

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