Kármán András azonnali hatállyal kirúgta a NAV két vezetőjét: az ukrán aranykonvoj lehetett az indok

Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – értesült a HVG360.

Kármán András azonnali hatállyal kirúgta NAV két vezetőjét / Balogh Zoltán / MTI

A lap információi szerint

Szilágyi Tamást, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának bűnügyi főigazgató-helyettesét,

valamint Tóth Márkot, a Központi Nyomozó Főosztály vezetőjét érintette a döntés.

A leváltás tényét a pénzügyminisztérium is megerősítette.

A HVG360 értesülése szerint a két vezető megbízatásának visszavonására az aranykonvoj-ügyben lefolytatott belső vizsgálat eredményeként került sor.

A szállítást az Oschadbank és a Raiffeisen Bank Austria között létrejött nemzetközi megállapodás alapján, a nemzetközi jog előírásainak megfelelően hajtották végre.

A szállítmány

összesen 40 millió amerikai dollárt, 35 millió euró készpénzt és egyéb értéktárgyakat, valamint 9 kilogramm banki aranyat tartalmazott.

Az ügy előzményeit jelenleg is több vizsgálat érinti Magyarországon, miközben a NAV az aranykonvoj-ügy kapcsán teljes körű belső vizsgálatot rendelt el.

Szilágyi Tamás és Tóth Márk voltak a NAV legmagasabb rangú képviselői az akció során.

A lap azt írja, hogy a két vezető az intézkedés során nem tekintette bűncselekménynek az ukrán állampolgárok pénzszállítását, ezért őket csak tanúként voltak hajlandók kihallgatni.

Ugyanakkor a belső vizsgálat több olyan szakmai hibát is feltárt, amelyeket már nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

A kifogásolt intézkedések között szerepelt például az is, hogy bár a nyomozást a NAV folytatta, a pénzszállítókat végül a Terrorelhárítási Központnál (TEK) állították elő.

A portál szerint ez is azok közé a döntések közé tartozott, amelyeket a vizsgálat során kifogásoltak.

A pénzügyminisztérium közölte, hogy a hatályos jogszabályok alapján a vezetői megbízatás visszavonását nem kell indokolni. A tárca ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is transzparens, szakmai alapon működő, politikai befolyástól mentes és korrupciómentes működést vár el a NAV-tól.

Az adóhatóság a lap megkeresésére azt válaszolta, hogy az eddigi vizsgálatok során egyes intézkedéseknél szabálytalanságokat állapítottak meg, ezért újabb, ezúttal teljes körű belső vizsgálatot rendeltek el az ügy valamennyi körülményének feltárására.