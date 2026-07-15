Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?

Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt állítja, hogy Dánia ismét komolyan foglalkozni kezd az atomenergia lehetőségével, sokan csak legyintettek volna. A világ egyik legsikeresebb szélenergia-országa éppen arra volt bizonyíték, hogy a zöld átmenet nukleáris energia nélkül is elképzelhető. Mostanra nagyot változott a világ: Koppenhága a kis moduláris atomreaktorokban (SMR) rejlő lehetőségeket vizsgálja , miközben továbbra is egyértelműen kitart a szél- és napenergia mellett.

Atomenergia – moduláris atomreaktor Kínában / Fotó: Xinhua / eyevine

Ez a fordulat azonban nem az eredeti dán modell cáfolataként, sokkal inkább annak felnőttkori változataként értelmezhető. A megújulók sikere ugyanis sokkal láthatóbbá tette a rendszerek szűkösségeit. Ha sok a szél- és napenergia, akkor olcsó, tiszta és hazai forrásból származó áram kerülhet a hálózatba.

A fogyasztó azonban nem csak akkor szeretne áramot, amikor a termelési görbék szépek: energiára akkor is szükség van, amikor nem fúj a szél vagy nem süt a nap.

Ráadásul egyre többre, mivel a digitalizáció, az adatközpontok, az ipar elektrifikációja, a klímahasználat vagy a hőszivattyúk terjedése tovább növeli ezt az igényt.

Atomenergia kapaciások fejlesztése Európában

Románia egészen más irányból jutott a dánokhoz hasonló felismerésre. Náluk aligha beszélhetünk a szélenergia nemzeti mítoszáról, annál inkább az energiafüggetlenség, az ipari felzárkózás és a térségi szerepvállalás igényéről. Miközben rekordtempóban fejleszti a megújulóenergia-kapacitásait és a Fekete-tenger földgázkészleteire is támaszkodik, keleti szomszédunk új atomerőmű-blokkokat épít Cernavodában és SMR-programot indított Doicești-ben. Bukarest nem egyetlen zászló alá sorolja az energiapolitikát, hanem csökkenteni akarja a kiszolgáltatottságát: nagyon is tudatos energiamixszel tágítja a mozgásterét.

Szintén új nukleáris kapacitások előkészítésén dolgozik a svéd kormány, miközben a vízenergia, a szélenergia és a hálózatfejlesztés is a kép része marad. Ez megint nem visszafordulás, sokkal inkább alkalmazkodás: egy erősen villamosított, iparilag fejlett országról van szó, ahol a klímacélok, az acélipar zöldítése, az akkumulátorgyártás és a digitális infrastruktúra együtt növeli az áramigényt. Ha pedig a gazdaság több tiszta áramot kér, akkor az energiarendszernek nagyobbnak, stabilabbnak és rugalmasabbnak kell lennie.