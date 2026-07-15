Csoda történt a Mol benzinkútjain szerda reggelre, egyáltalán nem erről volt szó: így drágult az üzemanyag Magyarországon – ők jártak nagyon rosszul

Túlzás nélkül meglepetés érhette azokat, akik szerda reggel tankolni indultak. A benzinkutakon, így a Mol-hálózatán is ugyanis arra lehettek figyelmesek, hogy egészen másképp változott az üzemanyagár mint ahogyan azt előzetesen sejteni lehetett.

Üzemanyagár: csoda történt a Mol benzinkútjain szerda reggelre, egyáltalán nem erről volt szó / Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

Ahogy arról a Világgazdaság is írt kedden, rendkívüli mértékű üzemanyagár-változást jelentettek be a nagykereskedők. A döntés lényegében azonnal életbe is lépett, hiszen szerdától már az új benzin- és dízelárral találkozhatnak a járműtulajdonosok a töltőállomásokon. Tegnap azt hirdették ki, hogy

a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal,

a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul.

Az áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát.

Ez persze tény – a Brent jegyzése éppen 86 dollár körül tanyázik, miközben a múlt hetet 75 dollárnál zárta, ráadásul a forint is gyengült a dollárral szemben –, de ez a fogyasztókat nem vigasztalja. Pláne, ha ez a mértékű emelkést azt jelentette, hogy

a 95-ös benzinnél 600 förint fölé emelkedik a literenkénti ár szerdától, ami pedig már érzékelhetően fölötte van a június legvégén kiiktatott védett árnak (595 forint).

Ugyanez a helyzet a gázolajnál is. Az itt kilátásba helyezett, plusz 7 forintos drágulás 615 forintos szintet jósolt, amiben a Fidesz-kormány éppen meghatározta a dízelnél a védett árat.

A teljes képhez hozzátartozik és fontos is jelezni, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással, de tény, hogy jellemzően követik egymást. Éppen ezért tegnap még arra lehetett számítani, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint szerdától Magyarországon a védett árnál drágábban lehet majd tankolni.

Üzemanyagár: csoda történt a Mol benzinkútjain szerda reggelre, egyáltalán nem erről volt szó

Ehhez képest azonban óriási fordulat állt be, ami viszont nem biztos, hogy a véletlen műve. Ma reggel ugyanis a következő árakkal találkozott lapunk újságírója Pest vármegyében a Mol benzinkútjain: