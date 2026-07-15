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üzemanyagárak
Mol

Megjött a bejelentés: így változnak az üzemanyagárak szerdától – erre senki nem számított

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Közzétették szerdán az üzemanyagárakat, egyelőre nincs újabb drágulás. Már szerdán is komoly meglepetésre ébredtek az autósok, a kiskereskedelmi árrést keményen megvágta a Mol a kutakon. Az árazásuk döntő, hiszen a legnagyobb szereplője a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi oldalnak is. A visszafogott drágulásnak vannak egyértelmű vesztesei is, a kisbenzikutak.
Németh Tamás
2026.07.15, 10:18
Frissítve: 2026.07.15, 11:23

Megérkeztek a legfrissebb üzemanyagárak szerdán, a Holtankoljak tájékoztatása szerint ezúttal nincs változás a nagykereskedelmi áraknál, ennek értelmében csütörtöktől a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad. 

Megjött a bejelentés: így változnak az üzemanyagárak szerdától – erre senki nem számított
Megjött a bejelentés: így változnak az üzemanyagárak szerdától – erre senki nem számított Fotó: Shutterstock

Az üzemanyagárakra erősen ható közel-keleti helyzet a napokban fokozódott , ennek következtében elkezdett drágulni az olaj. A Brent 86 dollár körül mozog a piacon hordónként, a nyersolaj ára is 80 dollár fölött van, az elmúlt heti 75 dollár körüli jegyzéshez képest. 

A másik tényező, ami mozgathatja az árakat, az a forint erősödése, vagy éppen gyengülése a dollárhoz képest – az árfolyamgörbét nézve a hazai fizetőeszköz gyengült a dollárral szemben, jelenleg a középárfolyama 313,2 forint.  Ez alapvetően magával hozza azt, hogy a kutakon többet fizetünk majd az üzemanyagokért, de nézzük sorban, mi történik most. 

Ami biztos, hogy a hazai töltőállomásokon egyelőre nincs drágulás, a szerdai árak maradnak érvényben holnap is: 

  • A 95-ös benzin 595 forint literenként. 
  • A gázolaj pedig 613 forint literenként.

A keddi szint még a benzin esetén 587 forint volt, a gázolaj pedig 608 forint, ez érkezett most meg a kivezetett védett árakhoz nagyon közel. 

Ebben egyébként nincsen semmi meglepő – a fenti okok miatt is – valójában már napok óta esedékes volt. Csakhogy a nagykereskedők eddig (szerdáig) nem léptek, hanem változatlanul hagyták az üzemanyagárakat.

Ennek lehetett örülni, hiszen közben a piaci folyamatok egészen más pályán mozogtak, abszolút a drágítás felé mutatva. Mától azonban végeszakadt a „békeidőnek" Magyarországon is, az iráni helyzet eszkalálódása megérkezett hozzánk is.

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Mindez azért is okozhat fejtörést a Tisza-kormánynak, mert amennyiben a kiskereskedők, tehát a benzinkutasok egy az egyben átültetik a saját árazásukba a drágulás volumenét, akkor a benzin és a gázolaj átlagos ára fölötte lesz a csak néhány hete kivezetett védett áraknak, ami még az Orbán-kormánytól örököltek meg Magyar Péterék. 

Hozzá kell tennünk azt is, hogy a törvény szerint bármikor visszahozhatják az árplafont. Ha a közel-keleti feszültségek vagy más piaci zavarok miatt az üzemanyagárak drasztikusan megugranak, a gazdasági miniszter újabb parlamenti szavazás nélkül, azonnal, rendeleti úton újra bevezetheti a védett árakat a lakosság és a gazdaság védelme érdekében. Arról, hogy miért volt kapitális hiba idő előtt kivezetni a védett üzemanyagárakat Magyarországon, itt írtunk bővebben. 

És akkor jött a meglepetés...

A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással, de tény, hogy jellemzően követik egymást. Így történhetett meg, hogy ma reggel a következő árakkal találkozott lapunk újságírója Pest vármegyében a Mol benzinkútjain:

üzemanyagár

Könnyen lehet, hogy a héten ez már így is marad, a legfrissebb, szerdai nagykereskedelmi üzemanyagár-döntés értelmében legalábbis nincs további változás, az árak változatlanul maradnak. (Csütörtökön és pénteken esedékes még újabb árfelülvizsgálat.)

Akárhogy is, annak, hogy a benzin 14, illetve a gázolaj 7 forintos drágulásból mindössze 7 és 4 forint realizálódott a kutakon, a járműtulajdonosok örülhetnek. Még akkor is, ha ez nem feltétlenül tekinthető tisztán piaci folyamatnak, hanem valamiféle összekacsintás húzódhat meg a politikai és az árképzés mechanizmusában. Tegyük rögtön hozzá, nem új eljárás lenne ez a magyarországi üzemanyagpiacon, ahogy egyébként az európain sem.

Ők a vesztesei a Mol-csodának

Csakhogy a visszafogott drágulásnak vannak egyértelmű vesztesei is, ők pedig a sokat emlegetett kicsik, a sokszor családi üzemeltetésű benzinkutak. Mi történt ugyanis? A Mol árazása döntő, hiszen a legnagyobb szereplője a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi oldalnak is. Amilyen árakat alkalmaz, az irányadó és követendő a többieknek is. Azzal, hogy a nagykereskedelmi áremelésnek csak a felét engedte átültetni a kiskereskedelemnek, alaposan megvágta a kiskereskedelmi árrést, írta meg a Világgazdaság. 

Vagyis miközben a benzinkutasok beszerzési költsége növekszik, ezt egy az egyben nem tudja áthárítani a fogyasztókra. Ehhez kapcsolódóan érdemes felhívni a figyelmet Egri Gábor friss nyilatkozatára is.

A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője arról beszélt az ATV-n, hogy nem igaz, amit Kapitány István állított a kőolaj- és üzemanyagkészletek visszapótlásáról, ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból is Magyarországon.

Arról is beszélt, hogy a kőolaj világpiaci árának megugrása miatt már jelentősen emelkednie kellett volna az üzemanyagok árának a hazai töltőállomásokon, az pedig, hogy ez elmaradt, lényegében egy ársapka.

Nagy valószínűséggel a politika nem engedte, hogy emelkedjen a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára. A jegyzési árak felfelé mutatnak, az ellátási oldalon mind kőolaj, mind a termékellátásban komoly problémák vannak. Az amerikai tartalékok 1983 óta nem voltak olyan alacsony szinten a kőolaj és a finomított termékek esetében sem, mint jelenleg, és ez igaz az európai gázolajellátásra is – sorolta.

Szerinte ez a fajta belenyúlás a piaci mechanizmusba áruhiányhoz vezethet. Jelezte, hogy jelenleg Magyarországnak 41 napra van elég kőolaja, 24 napra gázolaja és 14 napra benzine.

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