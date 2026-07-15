Megérkeztek a legfrissebb üzemanyagárak szerdán, a Holtankoljak tájékoztatása szerint ezúttal nincs változás a nagykereskedelmi áraknál, ennek értelmében csütörtöktől a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad.

Megjött a bejelentés: így változnak az üzemanyagárak szerdától – erre senki nem számított Fotó: Shutterstock

Az üzemanyagárakra erősen ható közel-keleti helyzet a napokban fokozódott , ennek következtében elkezdett drágulni az olaj. A Brent 86 dollár körül mozog a piacon hordónként, a nyersolaj ára is 80 dollár fölött van, az elmúlt heti 75 dollár körüli jegyzéshez képest.

A másik tényező, ami mozgathatja az árakat, az a forint erősödése, vagy éppen gyengülése a dollárhoz képest – az árfolyamgörbét nézve a hazai fizetőeszköz gyengült a dollárral szemben, jelenleg a középárfolyama 313,2 forint. Ez alapvetően magával hozza azt, hogy a kutakon többet fizetünk majd az üzemanyagokért, de nézzük sorban, mi történik most.

Ami biztos, hogy a hazai töltőállomásokon egyelőre nincs drágulás, a szerdai árak maradnak érvényben holnap is:

A 95-ös benzin 595 forint literenként.

A gázolaj pedig 613 forint literenként.

A keddi szint még a benzin esetén 587 forint volt, a gázolaj pedig 608 forint, ez érkezett most meg a kivezetett védett árakhoz nagyon közel.

Ebben egyébként nincsen semmi meglepő – a fenti okok miatt is – valójában már napok óta esedékes volt. Csakhogy a nagykereskedők eddig (szerdáig) nem léptek, hanem változatlanul hagyták az üzemanyagárakat.

Ennek lehetett örülni, hiszen közben a piaci folyamatok egészen más pályán mozogtak, abszolút a drágítás felé mutatva. Mától azonban végeszakadt a „békeidőnek" Magyarországon is, az iráni helyzet eszkalálódása megérkezett hozzánk is.