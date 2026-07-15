Sorsdöntő tárgyalás zajlik Brüsszelben: hamarosan megállapodás születhet az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról
Szerda reggel folytatódtak a 21. orosz szankciós csomag tárgyalásai Brüsszelben. Korábban nem sikerült az összes tagállam által elfogadható kompromisszumot kötni, hiába dolgozott az ír elnökség gőzerővel az ügyön.
A vita már hosszú ideje zajlik és egyáltalán nem biztos, hogy mai napon megállapodás születik, mivel Kaja Kallas korábban szóba hozott egy esetleges B tervet is. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az orosz kőolaj árplafonját is aktualizálni kell.
Brüsszel 21. szankciós csomagjáról
Jelenleg még nincsen végleges, elfogadott verzió, azonban a Bizottság június 9-én részletesen ismertette a tervezetet, amely a tárgyalási alapot jelenti. A csomag elemei három csoportba rendezhetők, amelyek közül az első az orosz olajbevételeket és az árnyékflottát érinti:
- Az orosz kőolajra vonatkozó ársapka automatikus kiigazítási mechanizmusa 2027 januárjáig felfüggesztésre kerülne.
- További 30 hajó kerülne fel a szankciós listára a már korlátozás alatt álló 632 mellé.
- Szankcionálnák azokat a hajókat is, amelyek az árnyékflottát kiszolgálják.
- Célba vennék az orosz olaj kereskedelmében vagy feldolgozásában részt vevő kikötőket, repülőtereket és finomítókat.
- Korlátoznák az LNG-szállító hajók Oroszországnak történő értékesítését.
A második pont a bankokat, pénzügyi közvetítőket és kriptoeszközöket célozza:
- További 31 orosz bankkal szemben teljes tranzakciós tilalmat vezetnének be.
- Szintén tranzakciós tilalom sújtana 20 harmadik országbeli bankot, kriptocéget, kriptoplatformot és olajkereskedőt, amelyek szankcionált orosz szereplőket szolgáltak ki, vagy segítettek megkerülni a korlátozásokat.
A harmadik pont hadiipari és kereskedelmi korlátozásokat tartalmaz, és exporttilalmat rendelne el a repülőgép- és védelmi iparban használt fémekre és ötvözetekre, drónok földi kiszolgálóberendezéseire, elektronikai zavarórendszerekre, illetve drónindító rendszerekre és más kapcsolódó technológiákra is. Emellett
importtilalom vonatkozna az Oroszországból érkező fémekre, fémércekre és autóalkatrészekre is.
A csomag az orosz halászati ágazatot is érintené és jelentősen korlátozná az orosz termékek behozatalát, bizonyos esetekben pedig − például tőkehal − teljes importtilalom lépne életbe.
Emellett a Belarusszal szembeni kereskedelmi korlátozásokat is összehangoljuk az Oroszországot célzó intézkedésekkel, hogy az ország ne szolgálhasson kerülőútként az orosz kereskedelem számára
− hangsúlyozta Ursula von der Leyen, aki arról is beszámolt, hogy a bizottság javaslata megtiltaná az Európai Unióba történő belépést minden olyan személy számára, akik a háború kitörése óta az orosz hadseregben szolgáltak. Ezzel tulajdonképpen
paradigmaváltás történne és már nemcsak konkrét személyekre vonatkozna beutazási tilalom, hanem az egy szolgálati státusz alapján meghatározott, jóval szélesebb személyi körre is kiterjedhetne.
A tárgyalások során a halászati korlátozások már kikerültek a javaslatcsomagból, valamint a legfrissebb információk szerint a katonák beutazási tilalmát érintő pont is változhat.
Brüsszeli érdekellentétek
Az ír soros elnökség kedden több mint négy órán keresztül próbált megállapodásra jutni azokkal a tagállamokkal, amelyeknek fenntartásaik vannak a 21. szankciós csomag egyes rendelkezéseit illetően, valamint a szerdai ülésre is számos kompromisszumos javaslatot előterjesztett. Ezek tartalma pontosan nem ismert, de brüsszeli források arról számoltak be, hogy
a diplomaták elfogadhatónak ítélték, hogy az orosz kőolajra vonatkozó árplafont ne feltétlenül július 15-én, hanem július 16-án vizsgálják felül.
Erre azért volt lehetőség, mert az árplafont a legutóbbi, 2026. január 15-i módosítás után hat hónappal kell aktualizálni. Ennek köszönhető az, hogy még egy teljes nap állt rendelkezésre a szankciós csomag egészének elfogadására.
Semmilyen garanciát nem tudok adni. Szerdán ismét összeülnek a nagyköveteink, a munka pedig folytatódik
− mondta Kaja Kallas a hétfői sikertelen tárgyalás után, majd azt is hozzátette, hogy amennyiben nem születik megállapodás, akkor elkezdenek dolgozni egy B terven, de nem ez az elsődleges cél.
Ezzel a politikus részben arra utalhatott, hogy
amennyiben nem születik megállapodás, akkor a tagállami nagykövetek akár a csomagtól elkülönítve is dönthetnek az orosz kőolajra vonatkozó maximális ár befagyasztásáról.
Nem Magyarországon múlik
A csomagot Görögország és Ausztria akadályozza. Athénnak energetikai kérdésekkel kapcsolatban vannak fenntartásai, elsősorban az orosz LNG harmadik országokba történő újraexportjának engedélyezésével összefüggésben, míg Bécs pénzügyi vonatkozású kifogásokat emelt.
Ausztria az orosz Rasperia befektetési társasággal szembeni szankciók feloldását kívánja elérni, hogy a Raiffeisen Bank hozzáférhessen a vállalat befagyasztott Strabag-részvényeihez, és azokból ellensúlyozhassa az orosz bírósági eljárásban elszenvedett, mintegy 2 milliárd eurós veszteségét.
A céget Oleg Gyeripaszka orosz oligarchával hozzák összefüggésbe. Ezt a kérdést legutóbb 2025 októberében vetették fel nyilvánosan, az Oroszország elleni 19. szankciós csomag tárgyalása során.
Korábban Bulgária is azzal fenyegetett, hogy megvétózza a 21. szankciós csomagot, amennyiben Kirill orosz ortodox pátriárkát nem veszik le a szankciós listáról, később pedig Olaszország is csatlakozott ehhez az állásponthoz. Miután azonban Kirill pátriárkát eltávolították a listáról, ezek a kifogások megszűntek.