Kiderült, mi lesz a sorsa az ukrán aranykonvoj Magyarországon lefoglalt pénzének: Zelenszkij nagyon nem fog örülni, de nem tehet semmit
Azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon ľ erről is beszélt Orbán Viktor Debrecenben a szombati háború ellenes gyűlésen, amikor Lázár Jánossal közösen tartott Lázárinfót. A magyar miniszterelnököt a közönség az ukrán aranykonvojról is kérdezte.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő.
Ezek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen
- 40 millió dollárt,
- 35 millió eurót
- és 9 kilogramm aranyat
szállítottak. Ez azonban csak egy töredéke, az idei teljes forgalomnak.
A 2026-os évben eddig ugyanis több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.
A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi.
Orbán Viktornak csak kérdései vannak
Orbán Viktor egy új szempontot is beemelet a történtek értelmezésében. Szerinte a sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő.
És tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe
– fogalmazott.
A kormányfőt a debreceni Főnix csarnokban tartott gyűlésen egy rendhagyó Lázárinfó keretében a Magyarország területén feltartóztatott ukrán pénzszállítóról kérdezték.
Orbán Viktor azt mondta: nekik is csak kérdéseik vannak az üggyel kapcsolatban, hiszen azt sem tudják, hogy ez a pénzt "valahova vitték" vagy "idehozták".
Gyanúsnak értékelte a történteket, és arra hivatkozott: a magyarok fejében minden szomszédos népről van egy határozott vélemény és sejteni véli, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról.
Ehhez képest azt látja, hogy van Magyarországon "egy semmiből létrehozott ukránbarát párt", ami megy előre, működik és nincsenek anyagi nehézségei, és van rengeteg ukránbarát médiamunkás, rengeteg ukránbarát nyilvánosság előtt megszólaló ember.
"Azt gondolom, hogy ha jól ismerem a saját országomat, ez nagyobb arány, mint ami az országban van. És élek a gyanúperrel, hogy a sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe.
Csak kérdéseink vannak, de minden kérdésre meg fogjuk keresni, és meg is fogjuk találni a választ
– húzta alá.
Azt is kijelentette, hogy meg kell érteniük az ukránoknak, hogy "nem lehet bennünket maflának nézni", az meg végképp nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk.
Ukrán aranykonvoj: kiderült, mi lesz a Magyarországon lefoglalt pénzzel
Orbán Viktort egy másik kérdező az ukrán aranykonvoj lefoglalt pénzének a sorsáról is kérdezte. Az merült fel benne, hogy ezt az összeget be lehet-e forgatni magyar beruházásokba.
A miniszterelnök az erre vonatkozó válaszát először is úgy kezdte, hogy ennek a lefoglalt pénznek a sorsát majd elintézzük, ha tudjuk, hogy ez micsoda. "Addig itt marad!" – vetette közbe Lázár János.
Fekszik nyugszik, igen
– reagált Orbán Viktor. Ebből tehát kiderült, hogy az ukrán aranykonvoj által szállított nagy mennyiségű pénz és arany egyelőre nem kerül vissza Ukrajnához – bármennyire sem fog ez tetszeni Zelenszkij elnöknek –, mivel annak eredete és célja nem ismert.
Amennyiben ezeket a kérdséeket hiteltéremlően megválaszolják, akkor kerül napirendre ez a pont. Az arnyakonvojt kisérő hét ukrán állampolgár, köztük egy volt tikosszolgálati tábornok még péntek este megérkezett Ukrajnába, őket Záhonynál a magyar fél átadta az ukránoknak.
Tehát az ukrán aranykonvojból egyedül a pénz maradt mostanra Magyarországon.