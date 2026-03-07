Kiderült, mi lesz a sorsa az ukrán aranykonvoj Magyarországon lefoglalt pénzének: Zelenszkij nagyon nem fog örülni, de nem tehet semmit

Azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon ľ erről is beszélt Orbán Viktor Debrecenben a szombati háború ellenes gyűlésen, amikor Lázár Jánossal közösen tartott Lázárinfót. A magyar miniszterelnököt a közönség az ukrán aranykonvojról is kérdezte.

Ukrán aranykonvoj: kiderült, mi lesz a Magyarországon lefoglalt pénzzel / Fotó: Fischer Zoltán

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő.

Ezek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen

40 millió dollárt,

35 millió eurót

és 9 kilogramm aranyat

szállítottak. Ez azonban csak egy töredéke, az idei teljes forgalomnak.

A 2026-os évben eddig ugyanis több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi.

Orbán Viktornak csak kérdései vannak

Orbán Viktor egy új szempontot is beemelet a történtek értelmezésében. Szerinte a sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő.

És tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe

– fogalmazott.

A kormányfőt a debreceni Főnix csarnokban tartott gyűlésen egy rendhagyó Lázárinfó keretében a Magyarország területén feltartóztatott ukrán pénzszállítóról kérdezték.

Orbán Viktor azt mondta: nekik is csak kérdéseik vannak az üggyel kapcsolatban, hiszen azt sem tudják, hogy ez a pénzt "valahova vitték" vagy "idehozták".

Gyanúsnak értékelte a történteket, és arra hivatkozott: a magyarok fejében minden szomszédos népről van egy határozott vélemény és sejteni véli, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról.

Ehhez képest azt látja, hogy van Magyarországon "egy semmiből létrehozott ukránbarát párt", ami megy előre, működik és nincsenek anyagi nehézségei, és van rengeteg ukránbarát médiamunkás, rengeteg ukránbarát nyilvánosság előtt megszólaló ember.