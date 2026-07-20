Nem várt kritika érte Magyar Pétert a jelölés miatt: ennek nem fog örülni a miniszterelnök, csúnyán felkérdezték – „hol lesznek a fékek és ellensúlyok?”

„Ahogy várható volt, az új államfő jelölése az első olyan bejelentése Magyar Péternek, amely – ahogy ez a kommentekben is látható – a saját táborát is megosztja” – írta a miniszterelnök vasárnap esti bejelentése után Török Gábor.

Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter / Fotó: Shutterstock

A politikai elemző szerint vannak erős érvek Polgár Judit személye mellette, mégpedig leginkább az, hogy a politikán – és így a pártok világán – kívülről érkezik, nem valakinek az embere – számolt be róla a 24.hu.

Török Gábor ugyanakkor azt is hozzátette, hogy „ez az outsider jelleg” lehet akár a legnagyobb hátránya is, hiszen egyelőre még nehezen képzelhető el, hogyan fog valaki, akinek semmilyen politikai előélete, ismert véleménye nincs, őrködni az államszervezet demokratikus működése felett, hogyan lesz majd érdemi ellensúly, fék, korlát.

„Az igazi kihívás tehát ez lesz a jelölt számára, bizonyítani, hogy nem csak egy világszerte ismert sportoló, hanem egy felkészült, alkalmas ember lép Mádl Ferenc és Sólyom László hivatalába. Ehhez természetesen nem lesz elég sakkozni a miniszterelnökkel, bár nyilván az ilyen képek miatt is a kormány számára haszonnal kecsegtető jelölésről beszélhetünk” – összegezte Török Gábor.

Magyar Péter megnevezte, kit szeretne Sulyok Tamás utódának, hétfőn fel is kéri Polgár Juditot

Vasárnap este Facebook-oldalán posztolt a magyar miniszterelnök, és megnevezte, kit szeretne a köztársasági elnöki posztról eltávolított Sulyok Tamás helyére. Még ki sem hűlt az alkotmánymódosítással menesztett legmagasabb közjogi méltóság széke, Magyar Péter már hétfőn egyeztetni kíván a kiszemelt utóddal. Nem csak Magyarországon, hanem világszerte ismert hírességről van szó.

„A magyar közélet elismert szereplői által ma köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért a holnapi napon találkozom vele, és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat” – jelentette ki a miniszterelnök.