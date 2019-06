Csúcskategóriás MR-berendezést adtak át a városmajori szívklinikán

Csúcskategóriájú MR-berendezést adtak át szerdán a Semmelweis Egyetem (SE) Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján. A mesterséges intelligenciával felszerelt készülék szervizszerződés szerinti ára 522 millió forint.

A modern MR-berendezés átadásán Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár kiemelte: ritkán van példa arra, hogy egy nagy intézmény jó gazdálkodásának köszönhetően javarészt saját forrásból tudjon fedezni egy nagy értékű berendezést.

A Semmelweis Egyetem a közép-kelet-európai régió meghatározó intézménye, „méltó és jogos” az az elvárás, hogy az egyetem a világ száz legjobb intézménye közé kerüljön – hangsúlyozta.

Fontos, hogy a közép-magyarországi régió egészségügyi fejlesztésein belül az egyetemét is támogassa a kormány – mondta. Ezt a fejlődést a Semmelweis XXI. projekttel a kormány kijelölte, a Szent Rókus Kórház egyetemhez integrálásával és a Kútvölgyi úti klinikai tömb Pestre költöztetésével egy erős campus létrehozását segíti

– mondta Horváth Ildikó.

Merkely Béla, az egyetem rektora arról beszélt, hogy az ország és Közép-Európa legnagyobb, magas progresszivitású kardiológiai központjában mindenfajta szív- és érgyógyászati műtétet el tudnak végezni, amihez elengedhetetlen a megfelelő diagnosztika.

Az új készüléket ismertetve elmondta, mesterséges intelligencia segíti a vizsgálatok tervezését. A legmodernebb technika felgyorsítja az adatgyűjtést, így az egész vizsgálati idő lerövidül.

A berendezéssel lehetővé válik olyan ritmuszavaros betegek vizsgálata is, akiknél a pacemaker miatt erre eddig nem volt lehetőség. Ezen kívül a speciális lélegeztetőgép- és monitorrendszernek köszönhetően az altatásban lévő vagy újraélesztett betegek, valamint csecsemők és kisgyermekek vizsgálata is lehetséges. Egy kiegészítő audiovizuális rendszernek köszönhetően pedig a gyerekek rajzfilmet nézhetnek vagy zenét hallgathatnak vizsgálat közben – ismertette a rektor. Elmondta azt is, hogy a klinikán évente kétezer speciális szív MR-vizsgálatot végeznek el.

Merkely Béla hozzátette, az új MR-berendezésnek a képzésben is fontos szerep jut, de használni fogják a Nemzeti Szívprogram keretében futó kutatásokhoz is. Utalt arra, hogy a gyártó céggel olyan eszközöket terveznek fejleszteni, amelyek például katéteres műtétek elvégzéséhez is alkalmasak.

Az egyetem és a gyártó cég együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá, amelyről Oroszné Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta, lehetőséget teremt az új kardiovaszkuláris beavatkozások gyakorlatba ültetésére, új eljárások kifejlesztésére.