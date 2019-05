A gyógyszerkasszát a lakosság egészségi állapotához kell igazítani

Egy hosszú távú iparstratégia megalkotását, a fiskális alapon hozott ad hoc döntések elkerülését, a stabilitást és a kiszámítható működési környezet elérését emelte ki a Világgazdaságnak adott interjújában Greskovits Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének további három évre megválasztott elnöke.

Újabb három évre megválasztották a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (Magyosz) elnökének. Milyen tervei vannak?

Több olyan kérdés is van, amelyek megnyugtató rendezése tovább javíthatja a csaknem százéves hazai gyógyszeripar, ezzel Magyarország versenyképességét. Elsősorban a hosszú távú iparstratégia megalkotását, a fiskális alapon hozott ad hoc döntések elkerülését, a stabilitást és a kiszámítható működési környezet elérését említeném. Ezek kiemelten fontosak a gyógyszeripar sajátosságai miatt, mert bár a szakterület teljesítménye a világgazdasági válság ellenére sem romlott, a különböző kormányzati programok érzékenyen érintik.

Mit jelent a hosszú távú iparstratégia?

A gyógyszeripar kibocsátása meghaladta az ezermilliárd forintot, ekkora a teljes nemzetgazdasági kibocsátás 1,3 százaléka. A növekedés nem állhat meg, ezért szükség van arra, hogy a kormányzat stratégiai partnerként tekintsen ránk, hogy a hatóságok megértsék az ipar működését és a terület komplexitását. Érdekes, hogy a gyógyszeripar minimum négy tárca alá tartozik, érinti az Emberi Erőforrások Minisztériumát, az Innovációs és Technológiai Minisztériumot (ITM), a Külgazdasági és Külügyminisztériumot és a Pénzügyminisztériumot is. Szeretném, ha elismernék a gyógyszeripar nemzetgazdasági jelentőségét, ha optimális működési környezetben tevékenykedhetnénk, és ha a gyógyszerkassza is a lakosság egészségi állapotához igazodna. Ezen célok elérésével közvetve a Magyosz is tudná segíteni a gyártók teljesítményének növelését. Az alapellátásban minden második beteg valamelyik magyarországi gyártó készítményét szedi.

A stabil működési környezet garantálhatja a lakosság valós igényeihez igazított gyógyszerkassza hosszú távú fenntarthatóságát, a hazai gyártású készítmények elérhetőségét, ami pedig javíthatja a hazai lakosság egészségi állapotát. A gyógyszeripar a nemzet- és külgazdasági növekedés egyik motorja, a szektor kutatás-fejlesztési költése példaértékű, a minőségi foglalkoztatásban élen járunk: az egy foglalkoztatottra jutó teljesítményből kiindulva a gyógyszergyártás az ágazati rangsor élén áll a bruttó hozzáadott érték, és második helyen a kibocsátás alapján.

Hol tartanak a tárgyalások a kormánnyal a gyógyszeripart terhelő adók mérsékléséről?

Ez nagyon összetett, nem kezelhető önmagában a különadók kérdésköre, csak a gyógyszerkasszával együtt. Amíg a gyógyszerkassza nem illeszkedik a lakosság egészségi állapotához, és nem veszi figyelembe a gazdaság teljesítőképességét, addig nem lehet önmagában a gyógyszeripari különadók mérsékléséről tárgyalni.

