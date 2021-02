Áldás és átok a kisboltoknak a gyógyszer

Egyetért a szakma a kistelepülések gyógyszerellátásának fejlesztésével, ám a falusi kisboltok bevonása helyett inkább több fiókgyógyszertárra és a vényköteles készítmények házhoz szállítására lenne szükség.

A falusi kisboltokban vény nélkül kapható gyógyszerek árusításával kapcsolatban észrevételeket fogalmazott meg a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ). A szervezet szakmai igazgatója, Marjai Tamás a Világgazdaságnak elmondta: alapvetően egyetértenek azzal a kormányzati céllal, hogy fejleszteni kell a kistelepülések gyógyszerellátását, de úgy gondolják, hogy

e gyógyszertárak támogatásán és a gyógyszertári szolgáltatások fejlesztésén keresztül kellene ezt elérni.

Példaként említette, hogy javítani lehetne a fiókgyógyszertárak működési feltételein és elérhetőségükön, illetve bővülhetne az olyan szolgáltatások köre is, mint a gyógyszerek házhoz szállítása. Gyógyszertáron kívül csak korlátozott számú készítmények forgalmazhatók, ezek száma körülbelül 350-re tehető, és gazdaságossági szempontok miatt az üzletekben ezeknek is csak a töredéke érhető el ténylegesen. Ugyanakkor Marjai Tamás szerint ezeknek a készítményeknek a szedési alkalmazásához is mindenképpen szükség lenne szakember tájékoztatására.

Fenntartható tevékenységikör-bővítésre lenne szükség a kistelepülések élelmiszer-kereskedelmi egységeiben

– mondta Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára.

A Magyar Közlönyben megjelentek a szolgáltatásbővítés irányai, de az MNKSZ szerint csak olyan új tevékenységet célszerű felvetetni a vállalkozásokkal, amelyre van valós piaci igény. A kisboltok a jövedelmezőségük romlása miatt zártak be, és csökkent a számuk. Példaként említette, hogy a technológia fejlődése lehetőséget ad már a kisboltokban is a sárga csekk feladására, vagy lehetnének a boltok csomagátvételi pontok is. Neubauer Katalin fontosnak tartja azonban, hogy ne essen el a pályázati lehetőségtől vagy a pályázatot értékelő pontoktól az a vállalkozás, amely csak olyan szolgáltatással bővít, amire valóban van kereslet, amely fenntartható és indokolt.

A legtöbb gyógyszerre az idős, krónikus betegeknek van szükségük, akik jellemzően vényköteles, gyógyszertárban kapható készítményeket alkalmaznak. Az ő helyzetükön a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás nem fog javítani. A HGYSZ szerint a gyógyszerek forgalmazására a patikák a legalkalmasabbak, itt a betegek nemcsak a vény nélküli készítményeket, hanem a kezelésükhöz nélkülözhetetlen vényköteles gyógyszereket is megkaphatják, az alkalmazásukhoz szükséges szakmai információkkal együtt.

Marjai Tamás szerint egyelőre senki nem tudja megmondani, hogyan alakulnak majd a gyógyszerárak. A kisboltoknak közforgalmú gyógyszertárból kell beszerezniük a készítményeket. A gyógyszertárak minden bizonnyal alkalmazni fogják a kiskereskedelmi árrésüket, és ugyanígy tesznek majd a kisboltok is. Így a lakosság várhatóan drágábban jut majd hozzá a gyógyszerekhez az üzletekben, mintha közvetlenül a gyógyszertárakból vásárolná őket.

A betegbiztonságról Marjai Tamás elmondta: a gyógyszer útja szigorúan szabályozva van, a gyártótól kezdve a nagykereskedőkön át a gyógyszertárakig. De az új rendelkezések ebben is újat hoznak.

Jelenleg nincs olyan jogszabályi vagy szakmai előírás, amely világosan meghatározná, hogy a közforgalmú gyógyszertáraknak hogyan kellene gyógyszerrel ellátniuk az üzleteket.

A következő időszak nagy feladata lesz egy olyan minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, amely garantálja a gyógyszerek biztonságos szállítását a patikákból a kisboltokba is.