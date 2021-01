Egy engedélyre vár az orosz és a brit vakcina

Magyarország az Európai Unió késlekedése miatt az úgynevezett veszélyhelyzeti engedélyezést választotta a koronavírus elleni vakcinák validálásához – mondta a Világgazdaságnak Rusvai Miklós víruskutató. Egyelőre csak 134 500 embert oltottak be, 4030-an pedig már a második védőoltást is megkapták.

Ha rendelkezésre áll a megfelelő mennyiségű vakcina, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) vészhelyzeti engedélye alapján és a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleménye után – amelynek elkészülte még néhány hétig is eltarthat – elkezdődhet a tömeges oltás a brit AstraZeneca vagy az oroszok által fejlesztett Szputnyik V oltóanyaggal

– mondta Rusvai Miklós virológusprofesszor a Világgazdaságnak.

A vészhelyzeti engedélyt olyan országok szokták kérelmezni, amelyekben a járvány alakulása ezt indokolja.

Magyarországon nem ennyire súlyos a helyzet, szerencsére jobban állunk – hangsúlyozta a professzor. A két oltóanyag használatát fél évre engedélyezte az OGYÉI, és további fél évvel meghosszabbítható. Az OGYÉI a Világgazdaság érdeklődésére közölte: a határozatot bő két hónapos értékelési munka, a gyártóhely megtekintése és a gyártóval történő aktív kommunikáció előzte meg. Az Európai Unió egyébként minden vakcinánál a központi engedélyeztetést javasolja, hogy ne sérüljön az igazságos hozzáférés elve, a tagállamok kormányai viszont a lehető leggyorsabb megoldást keresik. Így tesz Magyarország is, erről már Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón. Kínával és Oroszországgal tárgyalnak a vakcinabeszerzésekről, mivel az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezési folyamata és az EU vakcinabeszerzése rendkívül lassú – mondta a miniszter.

A praxisok is megkapják az emelt bért A kormány döntött arról is, hogy a háziorvosok és a fogorvosok is megkapják a béremelést. Gulyás Gergely azt mondta, háromféle béremelés lesz, akik praxisközösséget vállalnak, azok az orvosi bértábla szerinti jövedelmet kapják, ha lazább formát választ a háziorvos, akkor is megkapja az orvosi bértábla szerinti különbözet 80 százalékát, ha pedig egyáltalán nem vesz részt praxis­közösségben, akkor a különbözet 30 százalékával emelik meg a bérét.

Szinte az Európai Unió összes tag­állama kri­tiká­val illeti az uniós vakcina­beszerzést.

A miniszter kiemelte, hogy Nagy-Britanniában, Izraelben és több arab országban is elkezdődött már a tömeges oltás, de az EU-ban még nem. Gulyás Gergely megerősítette, hogy az oltás ingyenes, önkéntes, és lehet majd választani az oltóanyagok közül. Hamarosan egy plasztikkártyával lehet majd igazolni a védettséget, és a nyolc óra utáni kijárási tilalom azokra nem fog vonatkozni, akik átestek a koronavírus-betegségen, vagy már megkapták a vakcinát. A Szputnyik V vakcináról Szijjártó Péter tegnap tárgyalt Moszkvában, erről ma tájékoztat bővebben. Gulyás Gergely hangsúlyozta: azt már látják, hogy a kínai védőoltásból körülbelül egymillió adag várható, de ehhez az OGYÉI engedélye szükséges. Arról is beszélt, hogy a Debreceni Egyetem hosszabb ideje részt vesz a vakcinafejlesztésben, az intézménynek fontos szerepe lehet a hazai oltóanyaggyártásban is.

Magyarország egyébként az EU-ban jelentős mennyiségű, 8,8 millió ember beoltásához elegendő vakcinát kötött le

– mondta a miniszter.

A Magyarországon most engedélyezett brit és orosz vakcina a vektorvakcinák csoportjába tartozik, vagyis adenovírus-alapú. Rusvai Miklós szerint mindkettő megegyezik abban, hogy az emberre teljesen ártalmatlan vírust juttat be a szervezetbe. Az AstraZeneca vakcinájával már több millió embert oltottak be Nagy-Britanniában és Svájcban, az orosz és a brit oltás mellett szól az is, hogy a Pfizer oltóanyagával szemben nem kell mínusz 80 fokon tárolni.

Az elmúlt 24 órában 98 volt a napi elhunytak száma, és 1311 új fertőzött van. Összesen 138 983 embert oltottak be idáig.

Erről Orbán Viktor beszélt péntek reggel a Kossuth Rádióban.