Fél Európa támogatja a vakcina-export tilamát

Németország, Franciaország, Olaszország és Dánia is beállt Ursula von der Leyen szerdai fenyegetése mögé. A jövő heti uniós csúcson születhet döntés az ügyben.

A nyugat-európai országok vezetői szerint is kiviteli tilalmat kellene bevezetni azokkal az országokkal szemben, amelyek az uniós átlagnál jobban állnak a koronavírus-elleni tömeges oltásban – írta a Reuters, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva. Erről az Európai Bizottság (EB) elnöke beszélt először szerdán, amikor azt mondta:

az évszázad válsága előtt állunk, semmilyen megoldástól nem zárkózunk el annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az európai állampolgárok minél gyorsabban megkapják az oltást.

Az EB-elnök szerdán felrótta az Egyesült Királyságnak, hogy miközben a szigetországban gyártott vakcinák uniós szállítása akadozik, és az AstraZeneca EU felé tett vállalásai egyre-másra meghiúsulnak, a britek már tízmillió adag, az EU-ban gyártott oxfordi vakcinát kaptak kézhez az év eleje óta. Von der Leyen ezért felvetette, hogy az uniós alapszerződés adta lehetőséggel élve az EB kiviteli tilalmat rendeljen el a koronavírus elleni vakcinákra azokba az országokba, amelyek az uniónál előrébb vannak a vakcinák kiosztásában.

Ursula von der Leyen nyilatkozatával összhangban keményebb fellépésre ösztökélte az Európai Bizottságot

a német, az olasz, a francia, valamint a dán kormány is

a Reuters-nek csütörtökön nyilatkozó források szerint. A hírügynökség úgy értesült, hogy

Hollandia, Belgium és Írország

egyelőre óvatosabban fogalmazott, de nyitott a korlátozások bevezetésére. Döntés legkorábban a jövőheti EU-csúcson születhet a kérdésben.

Az uniós vezetők célja, hogy felgyorsítsák az AstraZeneca szállítmányok késése, valamint az oxfordi oltóanyaggal szemben kialakult bizalmatlanság miatt is lelassult oltási folyamatot. A brit–svéd cég az idei első negyedévben csak vállalásai harmadát tudja leszállítani, 300 millió helyett mindössze 100 millió adag vakcinát. Ráadásul ezek beadását több európai ország is felfüggesztette a közelmúltban, az vakcina beadása után kialakult vérrög-képződésekről szóló jelentések hatására, így a már leszállított oltóanyagok is felhasználatlanul állnak a polcokon.

Az AstraZeneca gyártási nehézségekkel indokolja a csúszást, valamint arra hivatkozik, hogy a londoni kormányzat exportkorlátozásokat vezetett be az oltóanyagra, ezért sem tud megfelelő mennyiségben szállítani. A bizottság utóbbi – a brit kormány által azóta egyébként cáfolt – állításra alapozza a mostani fenyegetéseit.

A kiviteli tilalom bevezetése azonban kétélű fegyver lehet a szakértők szerint,

az európai oltóanyag-gyárak ugyanis részben az unión kívülről behozott – az Egyesült Államokból, vagy épp az Egyesült Királyságból származó – alapanyagokból dolgoznak. Egy európai szintű kiviteli korlátozásra pedig az érintett országok is hasonló lépéssel válaszolhatnak, ami még inkább megakaszthatja az európai vakcina-utánpótlást, valamint Urusula von der Leyen nagyszabású tervét, hogy szeptemberig Európa felnőtt lakosságának 70 százalékát beoltják a koronavírus ellen.

Az Európai Unió január óta 40 millió adag koronavírus elleni oltást exportált a tömbön kívüli országokba – ezek negyede ment a briteknek, akik most mindennél jobban számítanak arra, hogy az utánpótlás folyamatos lesz, hiszen maguk is nem várt nehézségekkel néznek szembe. Matt Hancock egészségügyi miniszter csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy a szigetországban is lassulhat az oltások üteme, többek között export-problémák miatt.