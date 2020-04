Közel tizenötezer liter fertőtlenítőszert adományoz a MOL

A MOL mintegy tizenötezer liter MOL Hygi fertőtlenítő készítményt juttat adományként önkormányzatoknak, civil és egészségügyi intézményeknek. Szerdán hatszáz liter kéz- és felületfertőtlenítőszert ajándékozott a vállalat az Országos Onkológiai Intézetnek, ezzel is hozzájárulva a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonságához – áll a MOL közleményében.

Az adományok részeként szerdán érkezett meg

200 liter MOL Hygi kéz-, és 400 liter felületfertőtlenítő szer az Országos Onkológiai Intézetbe.

Az összesen 600 literes mennyiséget az évente mintegy 16 ezer új fekvőbeteget kezelő, 20 ezer beteget kúraszerű ellátásban részesítő, illetve mintegy 1000 főt ambuláns forgalomban fogadó intézmény 12 klinikai osztálya, illetve az intézmény dolgozói használják majd fel.

„A daganatos betegek ellátása teljesen zavartalan, ugyanakkor rendkívül fontos, hogy – hasonlóan az időskorú honfitársainkhoz – különösen óvjuk őket, ennek pedig alapvető feltétele a fertőtlenítési szabályok megszigorítása. Az intézetben a korábbinál jóval nagyobb mennyiségű felület- és kézfertőtlenítőt használunk fel, ezért rendkívül jól fogjuk tudni hasznosítani a készítményeket.

Az adomány is hozzájárul annak fenntartásához, hogy a mai napig az intézetben egyetlen beteg vagy kolléga sem fertőződött meg az új típusú koronavírussal” – mondta Prof. Dr. Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa.

A MOL április elején kéz-, illetve felületfertőtlenítő szert adott át többek között a százhalombattai és az ercsi önkormányzatnak, a MOL Petrolkémia pedig a tiszaújvárosi önkormányzatnak.

Emellett számos oktatási intézmény is kapott MOL Hygit. A társaság további mennyiséget adományoz a közeljövőben a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak és a Magyar Vöröskeresztnek is, amely két szervezetet egyébként is hosszú ideje támogat a társaság. A MOL tervezi, hogy

határon túli magyar szervezeteknek is ingyenesen juttat MOL Hygit.

„Az elmúlt hetekben már több mint félmillió liter fertőtlenítőt szállítottunk ki az Operatív Törzzsel közösen meghatározott stratégiai intézményeknek, a héten pedig újabb félmillió liter MOL Hygi jut el rendeltetési helyére, elsősorban a kórházaknak. Emellett a MOL adományokkal is segít. Ezzel a MOL nagymértékben hozzájárul a koronavírus elleni védekezéshez” – tette hozzá Vida Szabolcs, a MOL-LUB ügyvezető igazgatója.