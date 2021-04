Lehetséges kapcsolat a Janssen-vakcina és a vérrögképződések között

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) elkezdte vizsgálni annak a lehetőségét, hogy kapcsolat lenne a Johnson & Johnson oltóanyaga és néhány kialakult vérrögképződéses eset között – adta hírül a The Guardian.

Az európai gyógyszerhatóság jelentése szerint

az AstraZeneca oltása mellett a Johnson & Johnson egydózisú vakcinájánál is vizsgálják a ritka esetekben kialakult vérrögöket.

Miközben az elmúlt időben arról számolhattunk be, hogy az AstraZeneca-oltással egyre több ország hagy fel, és a gyártó is átnevezte a termékét, pénteken az EMA jelentése alapján a Janssen-vakcinák esetében is vizsgálatot indítottak a ritka esetekben kialakult vérrögképződések miatt.

Eddig összesen négy ilyen esetet találtak, ezekből is csak egynek lett halálos kimenetele.

A gyártó mindenben segítségére van a szakértőknek, és a vizsgálatokhoz szükséges összes adatot a hivatal rendelkezésére bocsájtják.