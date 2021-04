Megint változtattak az AstraZeneca oltási protokollján

A beoltottak száma már elérte a 3 913 550-et, ma 4,6 millió főt tartanak nyilván, aki oltásra regisztrált, 78 százalékuk már be is van oltva – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Már 1,8 millióan a második dózist is megkapták, ami fontos, hiszen tartós, hosszabb védettséget csak két oltás ad – tette hozzá a tiszti főorvos. A kórházi oltópontokon jelenleg Sinopharm-, AstraZeneca- és a Pfizer-vakcinákra lehet időpontot foglalni. Péntek reggel jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közrádióban, hogy Pfizer-vakcinákra is lehet időpontot foglalni, nem sokkal utána leállt a rendszer.

Pénteken egyébként érkezett újabb 304 ezer adag Pfizer-oltóanyag

– jelentette be Müller Cecília, de arra kérte a lakosságot, hogy ne válogassanak az oltások között.

A járványadatokat ismertetve elmondta, 5937-en vannak kórházban, 677-en lélegeztetőgépen, s 182 fő hunyt el az elmúlt 24 órában.

A Janssen egyoltásos vakcináját a Nemzeti Népegészségügyi Központban megvizsgálták és rendben találták. A vakcinával jellemzően oltóbuszokon fognak oltani – mondta Müller Cecília. Kiemelte: a 16–18 évesek számára is megnyitják a regisztrációs lehetőséget, a tiniket május 10-e után kezdik el beoltani.

Sok jelzést kaptak, és változtattak az AstraZeneca oltási protokollján, a második dózist 4. és a 12. hét között lehet beadni.

Az oltakozóknak az orvosnál kell jelentkezni, ha szeretnék a második vakcinát hamarabb megkapni, de az orvosoknak legalább 10 személyt össze kell gyűjteni ahhoz, hogy az AstraZeneca második adagját hamarabb beadhassák, mivel egy ampullában 10 főnek elegendő oltóanyag van.

Lehetőség nyílik arra is, hogy aki átesett a koronavíruson (Covid–19), az a betegség lezajlása után három hónappal már kaphasson oltást. Kiemelte, az a tapasztalat, hogy a betegséget követően, amennyiben az enyhe formában zajlott, alacsony az ellenanyag mennyisége a szervezetben, akinél súlyos volt a Covid–19, annál valószínűleg hosszabb ideig tart a védettség – mondta Müller Cecília.