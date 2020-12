Megkezdődött az oltás az EU tagországaiban

Az Európai Unió (EU) tagállamaiban vasárnap megkezdődött a lakosság koronavírus elleni összehangolt beoltása.

December 27. történelmi nap 2020-ban

– jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár, miután Ausztriában az első önként jelentkezőknek beadták a német BioNTech és az amerikai Pfizer gyógyszeripari vállalatok által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinát.

Ausztriában 80 és 93 év közötti időseket oltottak be reggel a Bécsi Orvostudományi Egyetemen (MedUni), illetve az elsők között kapta meg a vakcinát egy Covid-osztály vezetője is. A nap folyamán az osztrák tartományok többségében is elindítják az oltókampányt.

A vakcina a világjárvány elleni győzelem kezdetét jelenti. Minden újabb oltóanyag beadásával lépésről-lépésre egyre közeledünk a normalitás felé

– fogalmazott Kurz.

Rudolf Anschober osztrák egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a küzdelemnek még nincs vége, de ez a nap fordulatot jelent.

Németországban idősotthonokban kezdték meg a koronavírus elleni oltást vasárnap reggel. Első körben a 80 év feletti időseket, az idősotthonokban dolgozó ápolókat és a különösen veszélyeztetett kórházi dolgozókat oltják be. Az oltókampányt jelenleg még mobil oltócsapatok végzik, a több mint 400 oltóközpont többsége a következő napokban nyílik majd meg.

Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, illetve egy 95 éves, második világháborús veterán kapta meg elsőként vasárnap a koronavírus elleni oltást. A nap folyamán a Prágában és az ország második legnagyobb városában, Brnóban működő kórházakban kezdik meg az országba érkezett 9750 oltóanyag beadását.

Litvániában az öt legnagyobb város kórházainak dolgozóit kezdték beoltani vasárnap reggel.

Olaszországban a római Spallanzani kórház három dolgozóját oltották be reggel először. Az országba 9750 adag vakcina érkezett eddig, és a jövő héttől újabb 470 ezer oltóanyag érkezésével számolnak.

Spanyolországban egy idősotthon 96 éves lakója és egy ott dolgozó segédápoló kapta meg az oltást elsőként Guadalajara tartományban Los Olmos városban az állami televízió jelentése szerint. Az oltókampányt azért ebben az idősotthonban kezdték meg, mert közel esik a Pfizer gyógyszercég egyik raktárához, ahová az oltóanyagok megérkeztek Belgiumból.

Cipruson és Svédországban is idősotthonok lakói és dolgozói kapták meg először a koronavírus elleni oltást.

Franciaországban egy Seine-Saint-Denis-i kórházban oltottak be egy 78 éves nőt, majd őt egy 65 éves sebészorvos követte. További húsz idős ember és egészségügyi dolgozó beoltásával folytatják a vasárnap indított oltókampányt.

Dániában a kampányt az idősek beoltásával kezdik, elsőként egy Fyn szigeti idősotthon 79 éves lakója kapta meg a vakcinát. Dániába is valamivel kevesebb, mint 10 ezer dózis oltóanyag érkezett, jövő hétre 38 ezer, azt követően pedig heti 48 ezer adagot várnak.

Lengyelországban egy varsói kórházban kezdték meg az oltásokat, elsőként egy ott dolgozó főnővér kapta meg a vakcinát, őt további olyan egészségügyi dolgozók követik majd, akik a koronavírus-fertőzöttek kezelésében vesznek részt.

Bulgáriában Kosztadin Angelov egészségügyi miniszter oltatta be magát elsőként az új vakcinával, hogy személyes példát mutasson az embereknek.

Alig várom, hogy újra láthassam a 70 éves édesapámat anélkül, hogy azon kellene aggódnom, hogy esetleg megfertőzhetem őt

– mondta a miniszter a tv-kamerák előtt.

Az első napon kapta meg az oltást a szófiai katonai kórház vezetője, a járványellenes küzdelmet irányító stáb elnöke is. Bulgáriában első körben kórházi dolgozók és patikusok kaphatják meg a védőoltást.

Máltán egy állami kórházban dolgozó ápolónőt oltottak be elsőként a szigetország miniszterelnökének és egészségügyi miniszterének jelenlétében.

Romániában az első fertőzöttet ellátó ápolónő kapta meg elsőként az oltást. Mihaela Anghel, a Matei Bals fővárosi járványkórház 26 éves ápolónője februárban részt vett az első igazolt romániai fertőzött kezelésében.

A BioNTech és Pfizer által kifejlesztett vakcinából pénteken érkezett meg Romániába az első tízezres szállítmány. Az oltási kampányt a járvány elleni küzdelem frontvonalának számító tíz regionális Covid-kórház alkalmazottainak körében kezdték el.

Jövő héttől kezdődően hetente 140-150 ezer adag vakcina érkezik az országba.

A tömeges immunizálás januárban kezdődő első szakaszában az egészségügyi dolgozókat, az idősotthonok és más szociális intézmények lakóit oltják be.

A második ütemben a krónikus betegek, 65 év felettiek és a stratégiai intézmények alkalmazottai kapják meg a vakcinát. A teljes lakosság számára várhatóan márciustól, vagy áprilistól válik hozzáférhetővé a koronavírus elleni oltás Romániában.

Szlovákiában több száz egészségügyi dolgozót oltottak be vasárnap – tudatta az Új Szó. A vakcinák beadására a pozsonyi, a nyitrai, a besztercebányai és a kassai kórházakban került sor. Az egészségügyi dolgozók mellett Zuzana Čaputová köztársasági elnök, valamint több kormánytag is beoltatta magát.