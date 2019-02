Milliós fogások a Föld minden tájáról

Fényfestés a fogások között, több ezer dolláros pizzák és ajándék akvamarin a desszerthez: a világ legdrágább éttermi fogá­saiból adunk virtuális ízelítőt.

A napokban jelentette meg a Központi Statisztikai Hivatal az éves kiskereskedelmi forgalmi adatokat, amelyekből kiderült, hogy bár a december a vártnál lassúbb növekedést hozott, éves szinten 6 százalékkal bővült a hazai fogyasztás, és elemzők egyebek mellett ezt annak is tulajdonították, hogy a háztartások a korábbinál lényegesen többet fogyasztottak a vendéglátásban.

Arra vonatkozó statisztika ugyan nem áll rendelkezésre, hogy milyen kategóriájú éttermekbe jártak leginkább a magyarok, ám az majdnem biztosra vehető, hogy nem költöttek több millió forintot egy-egy fogásra.

Nem így van azonban ez a világ legdrágább éttermeiben, ahol például csak a desszert akár négymillió forintnyi dollárba is kerülhet. A Luxefeed.com portál összeállított egy tízes listát, ahol a legolcsóbb fogás is 600 dollár (167 ezer forint), igaz, ezért egészen New Yorkig kellene utaznunk – bár egy Balaton-parti étteremben nyáron egy külföldi társaság akár hasonló nagyságrendű számlát is kaphat, rosszabb esetben fejenként. Az óceán túlpartján a Masa nevű japán étterem a világ egyik legdrágább és New York legdrágább étterme: Masayoshi Takayama séf felügyelete alatt 2009-ben a Michelin Guide legrangosabb elismerését nyerte el – első japán étteremként – az Egyesült Államokban, és az ötből öt csillagot kapott a Forbes Travel Guide ajánlójában is. A séf ajánlata itt 595 dollárba kerül, ebben persze nincsenek benne az italok, de a borravalót legalább tartalmazza.

Néhány óceánnal arrébb, Sanghajban az Ultraviolet étterem nemcsak az ízlelőbimbóknak, de a látóidegeknek is igazi orgia: a világ leginnovatívabb éttermében egy este csak tíz vendéget fogadnak, ők viszont nem kevesebb mint húszfogásos menüt kóstolhatnak végig. A körülmények sem hétköznapiak: a fogások között a falak valóságos festővászonná változnak, amelyre a legmodernebb technológiával vetítenek, és mindeközben a hangulathoz illő zene szól – az utópisztikus környezet egy kicsit a Star Trek sorozat holofedélzetére emlékeztet. A különleges élményt kínáló, francia mesterszakács által kreált vacsora több mint 600 dollárba kóstál, ezzel a Luxefeed.com listájának utolsó előtti helyére kerülhetett fel.

Kevésbé kifinomult, de annál drágább az a Kobe-marhából készült hamburger, amelyet a szerencsejáték amerikai fővárosában, Las Vegasban csaknem ezer dollárért ehet a szerencsés vendég. A Paris Las Vegas éttermében emellett Maine államból származó homárból is készítenek burgert, amelyet százéves balzsamecettel bolondítanak meg, szerencsére az árban egy üveg Rose Dom Perignon pezsgő is benne foglaltatik.

Ibizán található a SubliMotion, amely hasonló koncepcióval büszkélkedhet, mint a fent említett Ultraviolet, de még annál is jóval drágább. A 15-20 fogásos degusztációs menü több mint 1700 dollárba (475 ezer forint) kerül, ehhez természetesen itt is dukál zene és látványos fényfestés.

A középmezőnyben ismét New York: Norma éttermében a „csilliódolláros” homár frittata ha nem is több millió, de 2000 dollárba (560 ezer forint) kerül. Nem egy sima tojáslepényért kell ennyit fizetni: egy kis adag – a jelek szerint méregdrága – szevrugakaviárral „ütik fel” az ételt.

Néhány több ezer dolláros pizzát és hamburgert átugorva a lista élén egy desszert áll. Srí Lankán, a The Fortress üdülőkomplexumban egy igazi műalkotást kapunk, igaz, az árából ítélve nem is akármilyet: 14 500 dollárt (négymillió forint) kérnek a fogásért, amelyet ráadásul 24 órával korábban meg kell rendelni. Az összetevők listája nem indokolná ezt az összeget: ír krémlikőr, gránátalma és mangó. Van azonban egy pluszösszetevő, amely kevés étlapon található: egy 80 karátos akvamarin is jár a vendégnek.

A pezsgő sabayon alapú édesség egyébként a csak Srí Lanka szigetén dolgozó cölöphalászoknak állít emléket: a halászok, mivel úgy vélik, a hálós horgászat elriasztaná a halakat, a tengerfenékre levert bambuszrudakra kötözött keresztrudakon üldögélve keresik meg a betevőjüket, egyik kezükkel kapaszkodva – a különleges desszert csokoládé egy cölöpön üldögélő halászt formáz.

