A legfejlettebb országok keveset tesznek a klímavédelemért

A világ legfejlettebb országait összefogó G20-csoport tagjai felelősek az üvegháztartású gázkibocsátás 80 százalékáért, ennek ellenére túl keveset tesznek a felmelegedés visszaszorításáért – áll egy nemzetközi jelentésben. A klímaváltozás miatt már most megemelkedett a szélsőséges hő- és fagyhullámok, szárazságok, súlyos viharok és heves esőzések kockázata.

Túl keveset tesznek a világ legfejlettebb országait összefogó G20-csoport tagjai ahhoz, hogy 1,5 Celsius-fokban korlátozzák a Föld felmelegedését – állapította meg egy nemzetközi kutatás.

Az országok üvegházhatású gázkibocsátása továbbra is emelkedik – áll a Brown to Green című jelentésben, amelyet a Climate Transparency nevű szervezet hétfőn mutatott be, három héttel a madridi ENSZ-klímakonferencia előtt.

Az elmúlt évben a kibocsátás mértéke 1,8 százalékkal emelkedett.

A G20-csoport vezető ipari és gyorsan fejlődő országai felelősek az üvegházhatású gázkibocsátás 80 százalékáért. A jelentés szerint a csoport egyetlen országa sem indult el a 1,5 Celsius-fokos cél eléréséhez vezető úton.

A kutatók és környezetvédők egy optimista üzenetet is megfogalmaztak: az eddigi adatok alapján a G20-országok fele végső soron túl is teljesítheti az eddigi, egyénileg kitűzött klímacéljait. Ezáltal 2020-ban a párizsi klímaegyezmény rendelkezéseinek megfelelően új, becsvágyóbb célokat is kitűzhetnek.

Az egyezményben a világ szinte minden országa vállalta, hogy a Föld felmelegedésének mértékét jóval két Celsius-fok alatt tartja az iparosodás előtti időkhöz képest. Sok állam és szakértő az 1,5 Celsius-fokos határt tartja szükségesnek.

A Föld hőmérséklete már egy Celsius-fokkal emelkedett az iparosodás előtti időkhöz képest.

Ha az államok csak az aktuális ígéreteiket teljesítik, a klímakutatók szerint az évszázad végére már 3 Celsius-fokos lehet az emelkedés, ami katasztrofális következményekkel jár

a gleccserekre, a sarki jégre, a korallzátonyokra, az élővilág sokszínűségére és általában az emberiségre nézve.

A klímaváltozás miatt már most megemelkedett a szélsőséges hő- és fagyhullámok, szárazságok, súlyos viharok és heves esőzések kockázata.

A szélsőséges időjárási jelenségek a jelentés szerint a G20-országokban évente 16 ezer emberéletet követelnek és 129 milliárd eurónyi kárt okoznak.

A 1,5 Celsius-fokos cél eléréséhez a G20-országoknak üvegházhatású gázkibocsátásuk mértékét a 2010-es értékekhez képest legalább 45 százalékkal kell csökkenteniük 2030-ig – állapították meg a Brown to Green jelentésben. 2070-ig aztán elméletileg összességében nem bocsáthatnának ki több üvegházhatású gázt. Ez azt jelenti, hogy ki kell egyensúlyozni a továbbiakban az emisszió mértékét, ehhez a kőolaj, földgáz és szén használatát drámai módon csökkenteni kell. Jelenleg a G20-országai energiájuk 82 százalékát ilyen fosszilis forrásokból biztosítják.

A Climate Transparency 2015 óta minden évben elkészíti Brown to Green jelentését a G20-as klímatalálkozó előtt. A klímacsúcson részt vesz Argentína, Ausztrália, Brazília, Kína, India, Indonézia, Japán, Kanada, Mexikó, Oroszország, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika, Dél-Korea, Törökország, az Egyesült Államok és az Európai Unió, ez utóbbi tagjai közül Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Nagy-Britannia.