Zajlanak a választások Ukrajnában

A helyszíni jelentések szerint nyugalomban zajlik a választás Ukrajnában az elnökválasztás első fordulójában, a befutásra esélyes jelöltek közül Volodimir Zelenszkij humorista és Julija Timosenko, a Haza (Batykivscsina) párt jelöltje már le is adta a voksát.

„Új élet kezdődik, korrupció és kenőpénz nélkül. Egy új országban, a változások országában. Mi ebben bízunk” – mondta az Ukajinszka Pravda hírportál szerint újságíróknak Zelenszkij. A jelöltek népszerűségi listáját heteken át magabiztosan vezető showman arra a kérdésre, hogy szerinte bejut-e a választás második fordulójába azt válaszolta, hogy nem tudja, erről az országnak kell döntenie.

A TSZN hírtelevízió tudósítása szerint Timosenko szavazata leadása után szűkszavúan csak annyit mondott, hogy

bízik a sikeres és gazdag Ukrajnában, majd mindenkinek jó hangulatot kívánt. Férje hozzátette, hogy Szlovákiában az ország történelmében első alkalommal nyerte meg nő az elnökválasztást Zuzana Caputová személyében.

Az UNIAN ukrán hírügynökség jelentés alapján az egyik kijevi szavazókörben dolgozik megfigyelőként a tavaly augusztusban elhunyt John McCain amerikai szenátor özvegye, Cindy McCain. A néhai szenátort „Ukrajna nagy barátjaként” emlegették, a 2013-2014-es kijevi Majdan-tüntetéseken is ott volt és buzdító beszédet mondott a demonstrálók előtt.

A rendőrség közlése szerint 39 ezer rendőrt vezényeltek ki a szavazókörökhöz a rend biztosítására. Csernyihiv megyében egy férfi Molotov-koktélt dobott az egyik szavazókörben a fülkébe. A tüzet eloltották, senki sem sérült meg, a férfit őrizetbe vették. A szavazás menetében az incidens nem okozott komolyabb fennakadást.

Közben az OPORA és a CSESZNO választásokkal foglalkozó ukrán civil szervezetek máris jeleztek néhány szabálysértést. Két szavazókörben Voliny, illetve Rivne megyében nem engedték be az OPORA megfigyelőit a nyitás előtti reggeli választási bizottsági ülésre. Volt néhány szavazókör, amelyik késve nyitott ki, volt, ahol túl korán nyitották ki a szavazólapokat tartalmazó széfet, illetve olyan szavazókör is, amelyik nem kapott elég szavazólapot. Zsitomir megyében egy szavazókörben személyigazolvány nélkül szavaztak. Néhány helyen rejtett agitációt is feljegyeztek.