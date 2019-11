Egy család bizarr módon bizonyította be az igazát a biztosítójának

Egy dél- afrikai család elkeseredettségében bevitte elhunyt rokonuk holttestét a biztosítóhoz, mivel az nem akarta kifizetni annak temetését addig, amíg annak halála nem bizonyított – írja a Metro.

Thandaza Mtshali és Ntombenhle Mhlongo azután szánták rá magukat a drasztikus lépésre, hogy

a biztosító egy héttel korábban visszautasította a kifizetést, így nem tudták eltemetni a hozzátartozójukat. Emiatt döntöttek végül úgy, ha a biztosítótársaság azt akarja, hogy bizonyítsák, a rokonuk ténylegesen meghalt.

A Blikk szemléje szerint Sifiso Justice Mtshali November 7- én hunyt el, a család pedig teljesen felháborodott, hogy a sok bonyolult papírmunka miatt nem tudják megkapni a temetésre szánt pénzösszeget, emiatt pedig a hagyományokhoz méltóan eltemetni sem.

Family bring their dead family member after @OldMutualSA refused to pay their policy benefit.#oldmutual #powerfm#aldrin pic.twitter.com/OGBk8tmfCY

— Man's Not Barry Roux (@AdvBarryRoux__) November 20, 2019