Kína ellenzi az újságíróit sújtó szigorúbb vízumkiadást

Peking elégedetlenségét és határozott ellenkezését fejezte ki hétfőn azzal kapcsolatban, hogy az amerikai kormányzat szigorítja a vízumkiadást a kínai újságírók számára.

Csao Li-csian kínai külügyi szóvivő hétfői sajtótájékoztatóján felszólította az Egyesült Államokat, hogy korrigálja a hibáit,

ellenkező esetben Kína ellenlépésekre kényszerül.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium szombaton jelentette be, hogy hétfőtől kínai újságírók legfeljebb 90 napra kaphatnak amerikai vízumot, bár ennek érvényességét kérésre meghosszabbíthatják.

Az új szabályozás nem vonatkozik hongkongi és makaói újságírókra.

Peking márciusban visszavonta a New York Times, a Wall Street Journal és a Washington Post című amerikai lap Kínában akkreditált több újságírójának sajtóengedélyét, ezzel gyakorlatilag kiutasítva őket az országból.

Az érintett újságírók nem dolgozhatnak újságíróként Hongkongban és Makaóban sem.

Kína továbbá külföldi kormányzati képviseletnek nyilvánított öt amerikai médiumot – Voice of America, The Times, The Journal, The Post, Time -, amelyeket Washington által irányított ügynökségeknek bélyegzett.

Ez volt a válasz arra, hogy Washington korlátozást vezetett be az Egyesült Államokban működő kínai állami sajtóképviseleteknél dolgozó kínai munkatársak számát illetően. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter akkor úgy kommentálta az intézkedést: a korlátozás az amerikai fél válasza arra, hogy Kína februárban bevonta három, a Wall Street Journal (WSJ) című amerikai lap Kínából tudósító munkatársának sajtóengedélyét.

Peking akkor azért utasította ki a WSJ három újságíróját, mert a lap február 3-án leközölt egy cikket,

amelyet Peking a kínaiakkal szemben rasszistának és kirekesztőnek minősített.

A kérdéses írás egy véleménycikk volt, amelyet nem a lap munkatársai írtak, a három kiválasztott újságíró közül egyiknek sem volt köze a cikkhez.

A WSJ munkatársaival kapcsolatos döntést csupán órákkal azt követően jelentették be, hogy Washington állami külképviseletté nyilvánított az Egyesült Államokban működő öt kínai médiumot.

A döntés a Hszinhua kínai állami hírügynökségre, a China Radio Internationalre, a CGTN kínai nemzetközi hírcsatornára és a China Daily, valamint a Zsemninzsipao című napilap amerikai terjesztőire vonatkozik, csakúgy, mint az alkalmazotti létszámra bevezetett korlátozás.

Az elmúlt hónapokban éles szóváltás alakult ki Peking és Washington között az új koronavírus-járvány ügyében. Donald Trump amerikai elnök és kormányzatának több tagja azzal vádolja Kínát, hogy nem adott időben és megfelelő mértékű tájékoztatást a járványról, a vírus eredetéről és súlyosságáról.

Kína tagadja ezeket a vádakat, hangoztatva, hogy a rendelkezésére álló információt megosztotta a nemzetközi közösséggel és a releváns szervezetekkel. Peking szerint az amerikai kormányzat saját, a járvány kezelésében mutatott hiányosságairól próbálja elterelni a figyelmet a bűnbakkereséssel.