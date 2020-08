A fehérorosz tüntetők nem hagyják el az utcákat

Több mint ezer embert vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok a kedd éjjeli tüntetések során; a biztonsági erők és a tiltakozók közötti összecsapásokban 51 tüntető és 14 rendőr megsérült – közölte a minszki belügyminisztérium.

Az országban a vasárnapi elnökválasztás előzetes eredményeinek közzétételét követően kezdődtek tiltakozások. Az állam adatai szerint Aljakszandr Lukasenka hivatalban lévő államfő 80,08 százalékot, míg legfőbb ellenfele, Szvjatlana Cihanouszkaja 10,9 százalékot szerzett. Cihanouszkaja kijelentette: választási csalás történt, és nem fogadja el az eredményeket, majd nem sokkal később elhagyta az országot.

Tudom, hogy sokan megértenek, sokan elítélnek és sokan meggyűlölnek. De tudják, ne adja Isten, hogy bárki ilyen választás elé kerüljön, mint én

– mondta videóüzenetében az ellenzéki politikus, aki jelenleg Litvániába van, ahol már több fehérorosz, illetve orosz ellenzéki talált magának menedéket.

„Célunk a Lukasenka-rendszer megdöntése”

Egyelőre a jelentős rendőri jelenlét nem tudta eltántorítani a tüntetőket, akik már harmadik napja demonstrálnak az utcákon. Szemtanúk beszámoltak arról, hogy rohamrendőrök tucatnyi embert fogtak el, és tüntetőket vertek meg – írja a The Guardian.

Az Agence France-Presse újságírói láttak olyan rendőröket is, akik a fotósok kezéből kirángatták a fényképezőgépeket, majd összetörték a benne lévő memóriakártyákat.

A The Guardian szerint Fehéroroszországban a mobilinternet használhatatlanná vált, így a demonstrálók, de az átlag fehéroroszországi állampolgárok közötti kommunikáció is megbicsaklott, az internet lekapcsolása pedig több iparágat is megbénított. Egy lengyel újságíró Twitteren közzétett videójából az is kiderült, hogy:

a rendőrök éles lőszer használatára kaptak engedélyt arra az esetre, ha a járműveiket megtámadnák.

A tüntetők szerint Cihanouszkaja távozása sem állítja meg a megmozdulásukat. „Célunk a Lukasenka-rendszer megdöntése” – mondta Yakov, egy 51 éves mérnök a minszki AFP-nek.

Lukasenka szerint a tüntetők idegenhatalmat képviselnek

Az Európai Unió a rendőri brutalitás, illetve a választások elcsalásának gyanúja miatt újból hatályba akarja léptetni a szankciókat Fehéroroszországgal szemben.

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a Twitteren bejelentette, hogy

az unió tagországainak külügyminiszterei rendkívüli ülést tartanak pénteken.

Információk szerint Fehéroroszországban a miniszterek szankciókról tárgyalhatnak olyan emberek ellen, akik felelősei voltak a vasárnapi elnökválasztást követő megmozdulásoknak, az indokolatlan letartóztatásoknak, valamint a választási eredmények meghamisításának.

Diplomáciai tájékoztatás szerint a videokonferencia nem tesz lehetővé szankciós határozatok meghozatalát, de előkészíthetik őket, felgyorsítva a konkrét intézkedések elfogadásának folyamatát.

A Fehér Házat „mélységesen aggasztja” az országban kialakult erőszak. Lengyelország felajánlotta, hogy közvetít Lukasenko és az ellenzék között, és sürgős EU-csúcstalálkozót hívott össze. Lukasenko kijelentett: nem engedi, hogy „Belarusszia szétszakadjon”, és elutasítja az „idegen hatalmat„ képviselő erőszakos tündéseket. A belorusz külügyminiszter kedden azt mondta, hogy „megdönthetetlen” bizonyítékkal rendelkezik a „külföldi beavatkozásról”.