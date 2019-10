A gyerekeknek és a nyugdíjasoknak is kedveskedik a Fővárosi Állatkert

Október 23-tól november 3-ig, azaz most szerdától jövő vasárnapig tartanak az Állatkertben az őszi szünetre meghirdetett programok. Ráadásul ebben az időszakban a 14 éven aluli gyermekek 200 forintos belépőjeggyel látogathatják a városligeti intézményt. Mindezeken felül mindenszentek előestéjén még Holnemvolt Halloweent is tartanak a Holnemvolt Várban, az Állatkert játszóparkjában – olvasható az intézmény közleményében.

Bár sok iskolában csak pénteken lesz az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap, a Fővárosi Állat- és Növénykertben már október 23-tól elkezdődik, és egészen november 3-ig, tehát most szerdától jövő vasárnapig tart az őszi szünet alkalmából meghirdetett kedvezményes időszak, amikor

a 14 éven aluli gyermekek jelképes, 200 forintos áron váltható belépőjeggyel látogathatják az Állatkertet.

A kedvezmény mellett sok-sok látnivaló és program is várja a családokat. Többek közt látványetetés a keáknál, az ausztrál állatoknál, a sörényes hangyászoknál, a pelikánoknál, a borjúfókáknál és a pingvineknél, a nagyragadozóknál, a gorilláknál, a Mérgesház lakóinál és a földimalacoknál is. Meg lehet nézni az oroszlánfókák és az elefántok tréningjét, meg lehet ismerkedni a bőrevő halakkal, de lesz kertészeti és bonsai bemutató is. Az Állatkert tavaly megnyílt játszóparkjában, a Holnemvolt Várban naponta kétszer állatfelvonuláson mutatják be az itt lakó háziállatokat, az ugyanebben a zónában található Cápasuliban pedig azt is meg lehet nézni, amint a gondozók búvárfelszerelésben a víz alá merülve etetik a cápákat, rájákat és a medencék többi lakóját.

Jövő héten csütörtökön, azaz október 31-én, mindenszentek előestéjén a Holnemvolt Várban este 6-tól éjjel 11-ig Holnemvolt Halloweent tartanak. A jelmezben, arcfestéssel, vagy töklámpással érkező gyermekeknek erre a rendezvényre díjmentes lesz a belépés, mindenki más 2000 forintos jeggyel léphet majd be. A Holnemvolt Halloween tűzzsonglőr bemutatóval, családi tökfaragással, boszorkányos arcfestéssel, bátorságpróbával, „rémmesékkel”, halloweeni installációval, mécsesek ösvényével, kreatív kézműves programokkal, tevegeléssel, lovacskázással és sok más érdekességgel várja a nagyközönséget.

Már október elején elkezdődött, s egészen november végéig tart, tehát az őszi szünet időszakát is magába foglalja az Állatkert által idén is meghirdetett Nyugdíjas Ősz,

amelynek ideje alatt a nyugdíjas igazolással rendelkezők (életkortól függetlenül), illetve a 65 éven felüliek (nyugdíjas jogviszonytól függetlenül) a szokásos nyugdíjasjegynél is kedvezményesebb, 1500 forintért váltható jeggyel látogathatják az Állatkertet.

Az Állatkerti Barlang étteremben kedvezményes árú nyugdíjas menüvel kedveskednek a szépkorúaknak, mi több, az ajándékboltban is 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak.

November 4-től megváltozik az állatkerti játszópark, a Holnemvolt Vár bejáratának funkciója.

Korábban ugyanis, bár az állatkerti belépőjegyekkel a Holnemvolt Vár is látogatható volt, létezett olyan belépőjegy is, amely csak a Holnemvolt Várban volt érvényes, azzal az Állatkert klasszikus területére nem lehetett átjönni. November első hétfőjétől azonban a két terület a belépőjegyek szempontjából is teljesen egységes lesz, és a Holnemvolt Vár bejárata teljes értékű állatkerti kapuként fog üzemelni. Az Állatkertet felkereső látogatók többsége egyébként sem mulasztja el a kertnek ezt a zónáját felkeresni, hiszen a Holnemvolt Várban találhatók a különféle állatsimogatók, itt van a Hetedhét Palota játszóház, és itt alakították ki tavaly decemberre a Cápasulit is, ahol jelenleg már hatféle cápát, valamint rájákat és rajhalakat is láthat a nagyközönség.