A hongkongi repülőtéren csaptak össze a rohamrendőrök a tüntetőkkel

Rohamrendőrök hatoltak be helyi idő szerint kedd este a hongkongi nemzetközi repülőtérre, és összecsaptak az ott ülősztrájkot folytató tüntetőkkel. A tiltakozók számos rendőrségi jármű útját elzárták, mire a rohamrendőrök behatoltak a repülőtér területére, ahol paprikaspray-t is bevetettek.

A Hong Kong police officer tried to arrest a protestor but was beaten back by protestors, he pulled his gun out to ward off other protestors#HongKong pic.twitter.com/qnvaI6qErG

