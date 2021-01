Autósok fognak össze a vendéglátósokért

Mindannyian tudjuk, hogy a vendéglátóipar helyzete egyre nehezebb: a közel 3 hónapja tartó korlátozások következtében sokan csődközeli helyzetbe kerültek. Egy autószerviz most arra buzdít, hogy ha megtehetjük, vállalkozóként is segítsük őket – olvasható a Green Car közleményében.

Hónapok óta egy emberként várjuk, hogy végre enyhülhessenek a mindannyiunk életét érintő korlátozások. A legutóbbi hírek szerint azonban sajnos még több időbe telhet, mire visszakapjuk a régi életünket: jelenleg úgy néz ki, április elejéig fel sem merülhet az újranyitás gondolata – vélekednek.

A novemberben megkezdődött, és azóta is tartó lezárások sokunkat lelkileg is megviseltek: a mozi, színház épp annyira hiányzik, mint az edzőtermek, a koncertek és a baráti összejövetelek.

Ám az átlagember szorongása aligha mérhető össze azzal, amin a vendéglátósok jelenleg is keresztülmennek.

A korlátozások következtében ezrek kerültek nehéz anyagi helyzetbe. A régi kedvenc éttermeink, bárjaink, kávézóink közül sokan lehúzták a rolót – megint mások túlélése pedig végveszélybe került támogatások nélkül.

Különleges kedvezmények a vendéglátásban dolgozóknak

A Green Car cég vezetősége úgy döntött: minden eszközt bevet, hogy szolgáltatóként segítsen a bajbajutottaknak.

“Igenis szükségünk van éttermekre, kávézókra, szállodákra – ahová barátainkkal, családunkkal örömmel eljárunk. Ugyanis ilyenek vagyunk mi, emberek” – írják az autószerviz honlapján, amely több módon is segítséget nyújt a vendéglátósoknak:

Most 30 százalékos kedvezményt adunk minden vendéglátásban dolgozónak autószerviz munkadíjainkból, hiszen az autók karbantartása és a közlekedés biztonsága most is rendkívül fontos

– írják a honlapjukon.

A kedvezményezettek közé tartoznak többek közt az éttermi dolgozók, szállásadók, felszolgálók, recepciósok, szakácsok és a rendezvényszervezők is.

Ezen felül a vendéglátósok 10 százalékos egyedi kedvezményt is kapnak minden felhasznált új alkatrész árából a cégtől, ami a szervizelést akár 100 százalékig érintésmentesen végzi.

De nem lenne klassz az ajánlat, ha nem szerepelne benne valami igazán izgalmas is – teszik hozzá: aki most vendéglátósként fordul meg a Green Car-nál, az ingyen promócióra is lehetőséget kap.

Arra kérik ügyfeleiket, hozzák magukkal az éttermük, szállodájuk vagy rendezvényszervező cégük kuponját, szórólapját, étlapját vagy ajánlatát – cserébe szívesen bemutatják őket.

A szóróanyagokat kihelyezik az ügyfélváróban, aki pedig megfelelő formátumban elküldi a vállalkozása logóját, azt a weboldaluk Partner szekciójába is felteszik az oldalára mutató linkkel együtt.

“Úgy gondoljuk, a jelenlegi körülmények közt kötelességünk felkarolni a nehéz helyzetbe került vállalkozókat, és erre nem csak mi tudunk lehetőséget biztosítani.

Nagyon bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés nem marad visszhang nélkül, és másokat is arra inspirál, hogy a maguk módján segítsék a vendéglátószektort”

– tette hozzá Ghimán Lajos, a Green Car vezetője.