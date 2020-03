Az otthoni munkavégzésre is felkészülnek az állatkert dolgozói

A Fővárosi Állat- és Növénykert továbbra is nyitva áll a nagyközönség előtt, azonban a koronavírussal kapcsolatos hatósági rendelkezések miatt szombattól a beltéri bemutatóhelyeket már nem látogathatja a nagyközönség. Az egy időben nagyszámú látogatót egy helyre koncentráló látványetetések, állatbemutatók és egyéb programok elmaradnak – olvasható az állatkert közleményében.

Szombattól rendkívüli megelőző intézkedések lépnek életbe a budapesti állatkertben.

Az ünnepi hétvégén a park továbbra is bejáratható, azonban március 14-től 26-ig az állatházak, beltéri bemutatóhelyek nem látogathatók.

A kültéri, szabadtéri bemutatóhelyek, az ott lakó állatok, illetve a kert parkja tehát zavartalanul megtekinthető. A kültéri kifutókban minden olyan állat látható lesz, amelyeket az adott időjárási körülmények közepette ki szabad engedni.

Továbbra is érvényes az a március 12-én bevezetett rendelkezés, hogy a nagyszámú látogatót egy időben egy helyre koncentráló programok, így a különféle látványetetések, állatbemutatók, tréningek további intézkedésig nem kerülnek megtartásra.

Az állatkert felhívja a figyelmet arra, hogy a fenti intézkedéseket a vonatkozó kormányhatározatok és főpolgármesteri döntés egyértelmű rendelkezései alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, illetve a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzettel, és az ennek kapcsán elrendelt teendőkkel összefüggésben vezette be.

Az állatkertben gyakrabban takarítják a nyilvános illemhelyeket, és fokozottan ellenőrzik a kézmosókhoz kihelyezett, folyékony fertőtlenítőszer adagolók feltöltöttségét is. Emellett gondoskodtak arról is, hogy a Fővárosi Önkormányzat által az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai szerint megterveztetett tájékoztató plakátok kikerüljenek a kézmosókhoz.

Az állatkert munkatársai számára kiemelt fontosságú és elsődleges feladat az állatállomány folyamatos és zavartalan ellátásának biztosítása minden körülmények között. Ezért az intézkedések egy része alapvetően az állatkerti dolgozók egészségvédelmét szolgálja.

A Budapesti Állatkertben közel 240 fő dolgozik mintegy félszáz különböző munkakörben. Ahol ez lehetséges, az állatkerti munkatársak átmenetileg otthoni munkavégzés keretében teljesítenek szolgálatot.

Ahol erre nincs lehetőség, a dolgozók elkülönített csoportokban, a szokásosnál kisebb létszámban fognak dolgozni, ez által biztosítva, hogy a dolgozók körében csökkenjen a fertőzés átadásának lehetősége.