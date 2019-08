Bölcs döntés lesz magunkkal vinni az esernyőt a hétvégén

Várható időjárás az ország területén szombat estig:

Eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, zivatar, – a hevesebb zivatarok a déli országrészben várhatók –, majd az éjszaka második felétől nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre inkább keleten valószínű eső, zápor. Jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás.

Szombaton keleten is csökken a felhőzet, megszűnik a tartós csapadék, napközben már gomolyfelhős, napos időre számíthatunk elszórtan záporral, zivatarral.

Éjszaka megélénkül, szombaton helyenként meg is erősödik az északi, északnyugati szél. Zivatarok idején pénteken és szombaton is erős, viharos széllökések is lehetnek.