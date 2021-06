Egy szavazattal megszerezte a parlamenti többséget az új izraeli kormány

Megszerezte a szükséges többséget az izraeli parlamentben a jobboldali Naftali Bennett vezette új koalíciós egységkormány.

A 120 fős kneszetben 119 képviselő szavazott. 60 támogatta az új kormányt, míg 59 képviselő ellene szavazott.

A Jobbra (Jamina) pártot vezető Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt, így ő a zsidó állam tizenharmadik miniszterelnöke. A koalíciós megállapodás értelmében a ciklus felénél, két év múlva a centrista Van Jövő (Jes Atid) párt vezetője, a Bennett-kormány külügyminisztere, Jaír Lapid veszi át a miniszterelnöki posztot.

A két éven belül megtartott négy parlamenti választás után megszületett koalícióban

baloldali, centrista és jobboldali pártok vesznek részt, de kimaradt belőle a Benjámin Netanjahu vezette jobboldali Likud.

A nemzeti egységkormány Netanjahu 12 éves, Izrael történetében leghosszabb kormányfői szerepét zárja le, amennyiben a kneszet megszavazza az új kormány összetételét.

Korábban a VG is beszámolt arról, hogy az új kormánynak három magyar származású politikus is tagja lesz. Jaír Lapid, a Jes Atid (Van Jövő) vezetője apai ágon magyar származású, szerbiai születésű apja, Tomi Lapid a holokausztot is Budapesten vészelte át. Beni Ganz, az új koalíció fontos támaszának számító Kék-Fehér párt listavezetője és a jelenlegi kormány védelmi minisztere szintén magyar kötődésű. Az izraeli Munkapárt vezetőjének, Merav Michaelinek a nagyapja volt ismert Magyarországon, Kasztner Rezső kolozsvári cionista újságíró volt.