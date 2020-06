Elbocsátották a rendőrt, aki egy dulakodás után lelőtt egy fekete férfit

Kirúgták a rendőrt, aki agyonlőtt egy afroamerikai férfit pénteken az egyesült államokbeli Atlantában, társát pedig áthelyezték – jelentette a helyi sajtó hétfőn.

A rendőrség közzétette az intézkedésről készített felvételt. Ezen az látható, hogy

az igazoltatott, Rayshard Brooks nevű férfi több mint 40 percen keresztül együttműködő magatartást tanúsít: beismeri, hogy korábban, lánya születésnapi ünnepségén fogyasztott alkoholt, néhány pohárral, és beleegyezik a szonda megfújásába is.

“Cop who shot #RayshardBrooks bodycam shows Rayshard talking politely and cooperating with the officers seconds before he was killed. Things took a turn when they tried to arrest him for being too impaired to drive. he was not driving, he was parked” pic.twitter.com/tEWtPjo0BE

