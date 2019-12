Elhunyt a Roxette énekesnője

Hosszú, súlyos betegség után elhunyt Marie Fredriksson, a Roxette énekesnője – derül ki svéd lapok híradásaiból.

Fredrikssonnál még 2002-ben diagnosztizáltak agydaganatot.

Az Expressnek eljuttatott gyászközleményében a család úgy fogalmaz:

Mély fájdalommal közöljük, hogy egyik legnagyobb és legjobban szeretett művészünk meghalt. Marie Fredriksson december 9-én reggel halt meg.

Az énekesnőt családja, férje és két gyermeke gyászolja.

A Roxette 2002-ben leállt a turnézással és a lemezkészítéssel, miután az énekesnőnél agytumort diagnosztizáltak. Fredriksson 2009-re megyógyult, majd 2009-ben az együttes visszatért. Magyarországon kétszer is, 2011-ben és 2015-ben is felléptek.

A Roxette-tet még 1986-ban Per Gesslevel alapították. Legnagyobb slágerei közé tartozik az It Must Have Been Love, a The Look és a Listen to Your Heart.