Eltávolították a Balatonról a korábban a tóban elsüllyedt kotróhajót

Végleg levonultatták a Balatonról azt a kotróhajtót, amelyről a Világgazdaság számolt be, hogy elsüllyedt a tóban. Mint lapunk kiderítette, egy olyan munkagépről van szó, amelyik nem is dolgozhatott volna a tavon, mert kisebb állóvizekre van tervezve. A vízügyi hatóság azonban még azután is engedte újra tevékenykedni a Balatonon, hogy elsüllyedése után kiemelték. Lapunk érdeklődése nyomán végül a kormányhivatal vizsgálatot folytatott le és elvtávolíttatta a tóról az oda nem való munkaképet.

A személyi felelősséget firtató megkeresésünkre a Belügyminisztérium arról számolt be, hogy a „lezajlott hajózási hatósági eljárás eredményeként az illetékes hivatal felhívta az érintett vízügyi igazgatóság figyelmét a jogkövető magatartásra, valamint rögzítette, hogy nem történt személyi sérülés, illetve környezetszennyezés, a kotróhajó a munkaterületről levonult, a jogszerű állapot helyreállt.”

További kérdéseinkre arról tájékoztattak, hogy a Belügyminisztérium által lefolytatott vizsgálat megállapításai nem nyilvánosak. Mint közölték, az Országos Vízügyi Főigazgatóság megtette a szükséges lépéseket, hogy a jövőben hasonló incidens ne fordulhasson elő.