Ezrek tüntettek ismét békésen a biztonsági erők erőszakos fellépése ellenére

Ezrek tüntettek vasárnap – idén immár a tizenötödik alkalommal – békésen Fehéroroszországban a biztonsági erők erőszakos fellépése ellenére Aljakszandr Lukasenka államfő távozását követelve.

A tüntetők Minszk lakónegyedeiben gyülekeztek, onnan vonultak a történelmi vörös-fehér-vörös zászlók alatt a tiltakozó menetekre Éljen Fehéroroszország! jelszót skandálva. Az AFP francia hírügynökség

a résztvevők létszámát több tízezerre becsülte.

#Belarus One brave nation. Look at this crowd – this is one of the neighbourhoods in #Minsk,and dozens of those came out today.People are brutally attacked,shot,tortured,more than 25k detained,but they keep resisting.Police are lacking resources.They were late in many cases today pic.twitter.com/SwiB2cPCuU

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 22, 2020