Fertőzési versenyeket rendeznek egy amerikai egyetemen

Koronavírus-fertőzési versenyeket rendeznek kollégiumi diákok az Egyesült Államok egy városában, ráadásul nevezési díjat is szednek – adta hírül pénteken az AP amerikai hírügynökség helyi illetékesek beszámolója alapján.

A vírusvirtus az alabamai Tuscaloosában dívik: a szervezők meghívnak bizonyítottan fertőzötteket az összejövetelekre, a versenyzők pedig leteszik a nevezési összeget, amely annak üti a markát, aki a leghamarabb megfertőződik.

A város tanácsnoka, Sonya McKinstry „eszementnek” minősítette vírusviadalokat, a helyi tűzoltóparancsnok pedig – aki beosztottjaitól szerzett tudomást az összejövetelekről – nem hitte el. Némi ellenőrzés után azonban kiderült, hogy nem alaptalan híresztelésekről van szó, hanem valós történésekről.

Tuscaloosa City Councilor Sonya McKinstry says students hosted the parties to intentionally infect each other with the new coronavirus.https://t.co/Awv6AIJ2CV

