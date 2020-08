Hatalmas detonáció rázta meg Bejrútot

Erőteljes robbanás rázta meg kedden este a libanoni fővárost, egyelőre nem ismerni az okokat.

Footage of the massive explosion at #Beirut port a short while ago. It's truly frightening. #Lebanon pic.twitter.com/OZ0hZ5SwlC — Nader Itayim | ‌‌نادر ایتیّم (@ncitayim) August 4, 2020

A hírügynökségek jelentéseiből csak annyi derül ki, hogy a detonáció a bejrúti kikötő körzetében történt, ott, ahol több robbanóanyag-raktár található. A város felett vastag füstfelhő keletkezett.

Több ember megsebesült, az első jelentések azonban még nem adtak hírt halálos áldozatokról.

Később a Reuters arról számolt be, hogy a robbanásnak legalább tíz áldozata van. A robbanás hallható volt a város több kerületében is, sok háznak az ablakai is betörtek.

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Nem tudni, mi okozta a robbanást, a helyi tájékoztatási eszközök valószínűnek tartják, hogy kikötői balesetről lehet szó. A robbanás a város kikötőjében történt, ahol robbanóanyagokat is tároló raktárak voltak – jelentette ki az NNA libanoni állami hírügynökség. Más források szerint vegyi anyagokat is tároltak a helyszínen. A Sky News arról számolt be, hogy a tűzoltók egy csapata a helyszínen „eltűnt” a robbanás után.

Az egészségügyi miniszter azt mondta a Reutersnek, hogy „nagyon nagy számú” sérült volt. Az Al Mayadeen TV szerint több száz ember sebesült meg.