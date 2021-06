Iráni weboldalakat foglalt le az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok hatóságai lefoglalták az iráni közszolgálati média angol nyelvű oldalát a PressTV-t, és a szintén iráni állami kézben lévő Al-Alamot, mely fárszi, arab és angol nyelven is közöl híreket, továbbá az Al-Masirah nevű oldalt, melyet a jemeni húszi lázadók – akik Irán támogatását élvezik – üzemeltetnek – írja az RT.

Az oldalakon látható szöveg szerint az akcióban az Ipari és Biztonsági Iroda, az Export Végrehajtási Hivatal és a Szövetség Nyomozó Iroda (FBI) vett részt egy olyan amerikai törvény alapján, mely a hatóságok számára engedélyezi a tulajdon elkobzását nukleáris, vegyi, biológia és radiológiai fegyverekkel, technológiákkal és anyagokkal kereskedőktől valamint a tiltott kábítószerek gyártóitól, importőreitől és kereskedőitől.

Going to @PressTV‘s website gives this message now. The US codes cited are civil & criminal forfeiture and powers given to the US president during a national emergency. pic.twitter.com/XY0WJd1SN6

— Morgan Artyukhina (@LavenderNRed) June 22, 2021